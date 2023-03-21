Нардепа Левочкина исключили из комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны

21 марта, 15:10
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Сергей Левочкин (Фото:Пресс-служба ОПЗЖ)

Сергей Левочкин (Фото:Пресс-служба ОПЗЖ)

Народного депутата от запрещенной Оппозиционной платформы — За жизнь Сергея Левочкина исключили из Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Это решение поддержала Верховная Рада во вторник, 21 марта, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За исключение Левочкина проголосовали 236 депутатов.

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Он попросил исключить его из комитета по нацбезопасности Рады и согласовать перевод в комитет молодежи и спорта в феврале. Ранее эту инициативу в отношении себя пророссийский нардеп называл «бессмысленной».

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Еще до начала полномасштабного вторжения РФ Левочкин уехал во Францию. Через год – 24 февраля – он появился на заседании Рады, где голосовал за лишение мандатов своих однопартийцев из запрещенной ОПЗЖ, сообщал движение Чесно.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Верховная Рада Сергей Левочкин Комитеты Национальная безопасность ОПЗЖ

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