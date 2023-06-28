Зеленский присвоил звание Героя Украины полковнику Яременко — командиру зенитчиков, которые сбили 13 Кинжалов 28 июня, 17:31 Награждение полковника Сергея Яременко (Фото:скриншот видео / Офіс президента України / YouTube)

Президент Владимир Зеленский в среду, 28 июня, присвоил звание Героя Украины командиру 96-й зенитной ракетной бригады воздушного командования Центр полковнику Сергею Яременко (позывной Гранит).

Как сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ, под командованием Яременко зенитчики в мае и июне сдержали массированные российские атаки на Киев и уничтожили более 200 вражеских воздушных целей, в том числе 13 аэробаллистических ракет Х-47 Кинжал, которые оккупанты называли «непобедимыми».



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В Офисе президента уточнили, что с начала полномасштабного вторжения России зенитная ракетная бригада под командованием полковника уничтожила почти 490 российских целей.

Украинские защитники освоили современные зенитные ракетные комплексы разных производителей и все чаще демонстрируют результат в 100%, подчеркнули в Воздушных силах.

«Всегда говорю „спасибо“ всей бригаде после каждой уничтоженной цели. Отличных результатов удается достичь как благодаря вооружению, так- и прежде всего — мастерству зенитчиков, которые практически никогда не действуют шаблонно. Наши люди обладают действительно бесценным опытом, и я совсем не преувеличиваю. Уверен, мы изложим его в книгах, которые будет изучать новое поколение зенитчиков. Благодаря целому комплексу мер введения в заблуждение противника, постоянному изменению позиций, разным тактическим приемам нам удалось обойти систему теории вероятности», — подчеркнул командир.

Он добавил, что ПВО сейчас кардинально отличается от ПВО в прошлом году, а через год уровень противовоздушной обороны станет еще мощнее.

20 июня командующий Воздушными силами Николай Олещук наградил бойцов зенитных ракетных войск, которые защищают Украину от российских ракетных ударов. Он рассказал, что в мае-июне было уничтожено 13 ракет Х-47 Кинжал, более 29 российских баллистических ракет и «прочего российско-иранского хлама».