Глава Минобразования Шкарлет допустил ошибку в заявлении об отставке 19 марта, 01:30 Сергей Шкарлет (Фото:Министерство образования и науки Украины/Facebook)

Министр образования и науки Сергей Шкарлет допустил ошибку в заявлении, в котором он просит уволить его с должности.

В заявлении министр написал «Шарлете» вместо Шкарлета в шапке документа. Заявление опубликовал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Ранее СМИ сообщали, что Сергей Шкарлет уходит с должности министра образования и науки Украины.

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С июня 2020 года Шкарлет возглавлял Минобразования сначала как исполняющий обязанности министра, а в декабре Совет официально назначил его на должность. Уже тогда это назначение вызвало множество споров и некоторые нардепы говорили, что решение удалось протянуть благодаря кнопкодавству во время голосования. Назначение Шкарлета поддержал тогда и президент Зеленский.

Нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк заявлял, что министром образования и науки Украины станет директор Малой академии наук Оксен Лисовой.