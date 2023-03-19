Глава Минобразования Шкарлет допустил ошибку в заявлении об отставке

19 марта, 01:30
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Сергей Шкарлет (Фото:Министерство образования и науки Украины/Facebook)

Сергей Шкарлет (Фото:Министерство образования и науки Украины/Facebook)

Министр образования и науки Сергей Шкарлет допустил ошибку в заявлении, в котором он просит уволить его с должности.

В заявлении министр написал «Шарлете» вместо Шкарлета в шапке документа. Заявление опубликовал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid0UzXZuYqKpfkfbUmbJFhSuqrSrcxXiBZrtsd6fVRCK9BRJsp7EyJEobH1SFxT7GH4l&show_text=true&width=500
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Ранее СМИ сообщали, что Сергей Шкарлет уходит с должности министра образования и науки Украины.

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С июня 2020 года Шкарлет возглавлял Минобразования сначала как исполняющий обязанности министра, а в декабре Совет официально назначил его на должность. Уже тогда это назначение вызвало множество споров и некоторые нардепы говорили, что решение удалось протянуть благодаря кнопкодавству во время голосования. Назначение Шкарлета поддержал тогда и президент Зеленский.

Нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк заявлял, что министром образования и науки Украины станет директор Малой академии наук Оксен Лисовой.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Минобразования Министерство образования Ошибки Ошибка Сергей Шкарлет

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