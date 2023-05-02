Экс-министр образования Шкарлет вернулся на работу в Черниговскую политехнику, он занял должность первого проректора 2 мая, 16:02 Рада отправила Шкарлета в отставку с поста министра образования 20 марта (Фото:МОН)

С 1 мая экс-министр образования и науки Сергей Шкарлет назначен на должность первого проректора Национального университета Черниговская политехника.

Об этом сообщили в пресс-службе высшего учебного заведения, пишет Суспільне.

С 2010 и до своего назначения на пост главы МОН в 2020 году Шкарлет был ректором этого университета.

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Сергей Шкарлет официально вступил в должность министра образования и науки Украины 17 декабря 2020 года. Его обвиняли в масштабном академическом плагиате в своих научных работах, однако Шкарлет это отрицал. Против министра образования неоднократно протестовали студенты, требуя его отставки. В последний раз — из-за выборов президента в Киево-Могилянской академии.

20 марта текущего года Верховная Рада отправила Шкарлета в отставку. Такое решение поддержали 295 нардепов.

После голосования Шкарлет заявил, что продолжает работать в области образования и науки Украины «независимо от занимаемой должности».