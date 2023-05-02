Экс-министр образования Шкарлет вернулся на работу в Черниговскую политехнику, он занял должность первого проректора

2 мая, 16:02
Поделиться:
Рада отправила Шкарлета в отставку с поста министра образования 20 марта (Фото:МОН)

Рада отправила Шкарлета в отставку с поста министра образования 20 марта (Фото:МОН)

С 1 мая экс-министр образования и науки Сергей Шкарлет назначен на должность первого проректора Национального университета Черниговская политехника.

Об этом сообщили в пресс-службе высшего учебного заведения, пишет Суспільне.

С 2010 и до своего назначения на пост главы МОН в 2020 году Шкарлет был ректором этого университета.

Видео дня

Сергей Шкарлет официально вступил в должность министра образования и науки Украины 17 декабря 2020 года. Его обвиняли в масштабном академическом плагиате в своих научных работах, однако Шкарлет это отрицал. Против министра образования неоднократно протестовали студенты, требуя его отставки. В последний раз — из-за выборов президента в Киево-Могилянской академии.

20 марта текущего года Верховная Рада отправила Шкарлета в отставку. Такое решение поддержали 295 нардепов.

https://www.youtube.com/watch?v=nx9R5mhnktI&embeds_euri=https%3A%2F%2Fnv.ua%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

После голосования Шкарлет заявил, что продолжает работать в области образования и науки Украины «независимо от занимаемой должности».

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Чернигов Сергей Шкарлет

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X