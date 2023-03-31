ВАКС объявил в розыск нардепа Шахова

31 марта, 11:22
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Сергей Шахов (Фото:www.facebook.com/Сергей Шахов)

Сергей Шахов (Фото:www.facebook.com/Сергей Шахов)

В пятницу, 31 марта, ВАКС объявил в розыск народного депутата Сергея Шахова, обвиняемого в недекларировании имущества на 88 миллионов гривен.

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram.

В САП заявили, что Шахов скрывается от суда, неоднократно без уважительных причин не являлся в судебные заседания. Организация розыска нардепа поручена прокурору САП.

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22 ноября 2022 года ВАКС обязывал Шахова уплатить более 5 тысяч гривен штрафа за неявку в судебное заседание и невыполнение обязанности подчиниться законным требованиям суда. Аналогичное решение было принято 17 января 2023 — два максимально возможных денежных взыскания в размере более 10,7 тысяч гривен.

Однако 21 февраля нардеп еще раз проигнорировал заседание.

Суд постановил осуществить привод обвиняемого. Однако, как заявляют в САП, он игнорирует это решение.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Розыск Сергей Шахов ВАКС

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