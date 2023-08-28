«По морде ради благотворительности». Почетный посол ООН Маша Ефросинина — о малоизвестных фактах из волонтерской жизни Сергея Притулы 28 августа, 07:16 NV Премиум Волонтер Сергей Притула демонстрирует инструменты победы, которыми его фонд помогает бойцам на передовой. (Фото:Наталья Кравчук)

Коллега и друг Сергея Притулы, почетный посол ООН в Украине Маша Ефросинина рассказывает как начинался путь благотворительности одного из самых известных волонтеров Украины.

Известный волонтер, политик, общественный деятель и основатель одноименного благотворительного фонда, Сергей Притула в августе стал одним из героев проекта Люди, приближающие победу в журнале NV. Человек, который много делает для того, чтобы Вооруженным силам Украины было чем воевать, он начал свою деятельность задолго до полномасштабного вторжения. О первых шагах Притулы-волонтера рассказывает его коллега, украинская телеведущая, актриса, соучредитель Фонда Маша, Почетный посол ООН в области народонаселения Украины Маша Ефросинина:

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«Я познакомилась с Сергеем в 2007 году благодаря участию в благотворительном спектакле. Никто из нас не был профессиональным актером. Поэтому мы постоянно получали нагоняй от режиссера. Я очень переживала из-за этого и тогда впервые услышала от Сергея: «Чего ты убиваешься, малышка? Мы же это делаем ради благотворительности. Ну, получили немного по морде — ничего! Главное, что детям денег насобираем». Помню, какое впечатление на меня произвели его слова.

Наше турне предусматривало поездки по детским домам и интернатам. Надо было видеть, как Сергей укачивал маленьких детей, как играл в настолки и придумывал на ходу игры для старших. Он плакал на концертах, которые устраивала для нас дети. И последним выходил из этих встреч, потому что мы просто не могли отцепить детей от него, а его — от детей. Я думала: насколько уязвим этот мужественный человек, насколько он проникается тем, что делает. И когда помогает — помогает изо всех своих сил и возможностей.

Поэтому когда в 2014 году Притула сел на ресепшене Нового канала и начал собирать медикаменты, гигиену, вещи для востока, я не удивилась. Он почти год регулярно принимал людей, которые хотели помочь. Через несколько месяцев необходимые вещи уже везли грузовиками, а люди приходили с деньгами. Потому что понимали: ему можно доверять. Потому что его работа — это не хвастовство, не разовая акция, не пиар на волонтерстве.

С тех пор он не свернул с волонтерского пути, не опустил руки. Только набирал обороты, помогая все больше, мощнее. Сергей уже не сидит на ресепшене Нового канала, у него гигантский фонд, который не помещается на трех этажах, огромные склады. Он движется вперед, эволюционирует и работает открыто. Большая война заставила его расставить приоритеты — и победило волонтерство.

У Притулы есть непоколебимая жажда бороться с несправедливостью. Поэтому, когда я попадаю под обвал хейта, то знаю, что первым мне позвонит Сергей. Я так же рядом, когда клевета обрушивается на него. 24 февраля Сергей был вторым человеком, которому позвонила в слезах. Не понимала, что будет, что делать, куда бежать. А он улыбнулся и сказал «Малая, мы не валимся. Мы будем бороться. Будем уничтожать этих тварей. Помни: мы держимся». И я помню".

Текст впервые опубликован в журнале NV#3, журнал можно приобрести здесь

