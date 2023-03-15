Среди политиков и общественных деятелей. Притула занял второе место в рейтинге доверия украинцев — опрос 15 марта, 15:52 Сергею Притуле доверяют 65% украинцев (Фото:Сергій Притула/Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский лидирует в рейтинге доверия украинцев среди политиков и общественных деятелей, на втором месте — политик и волонтер Сергей Притула.

Таковы результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

По данным социологов, Зеленскому доверяют 85% опрошенных, Притуле — 65%, советнику главы Офиса президента Михаилу Подоляку — 59,5%.

Видео дня

Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 58% респонднетов, секретарю СНБО Алексею Данилову — 55%, премьеру Денису Шмыгалю — 52% и министру обороны Алексею Резникову — 51%.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не был включен в опросник.

По сравнению с 2021 годом возросла доля доверяющих Зеленскому (с 33% до 85%), Притуле (с 22% до 65%), Кличко (с 26% до 58%), Данилову (с 12% до 55%), Шмыгалю (с 11% до 52%), Ермаку (с 10% до 41%), Порошенко (с 18% до 24%).

Среди тех, кому не доверяют украинцы, лидировали нардеп от запрещенной ОПЗЖ Юрий Бойко (82%), лидер Батькивщины Юлия Тимошенко (76%), лидер Европейской солидарности Петр Порошенко (65%) и бывший советник ОП Алексей Арестович (59%).

Опрос проводился с 22 февраля по 1 марта. Было опрошено 2020 человек методом личного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных РФ территорий. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

