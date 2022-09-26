NASAMS у Украины еще нет. США пока лишь дали согласие на их поставки — Офис президента
США решили выделить Украине шесть зенитных ракетных систем NASAMS (Фото:ukrmilitary.com)
Украинские войска пока еще не получили на вооружение зенитные ракетные системы NASAMS.
Об этом в комментарии Hromadske сообщили в Офисе президента Владимира Зеленского.
Ранее он заявил, что Украина получила от США норвежско-американские системы NASAMS, поблагодарив главу Белого дома Джо Байдена за поддержку в войне с РФ.
В свою очередь пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров пояснил, что пока Киев получил лишь согласие Вашингтона на поставку указанного вооружения, и именно это Зеленский и имел в виду.
В то же время, когда именно ВСУ получат NASAMS, на Банковой не уточнили.
Как заявили ранее в Пентагоне поставку двух указанных систем ПВО можно ожидать примерно через два месяца.
Всего же утвержденном США 24 августа пакете военной помощи для Украины предусмотрено выделение шести установок NASAMS, дальность которых составляет 25—50 км, а высота поражения — до 25 км.
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