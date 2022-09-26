NASAMS у Украины еще нет. США пока лишь дали согласие на их поставки — Офис президента

26 сентября, 11:05
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США решили выделить Украине шесть зенитных ракетных систем NASAMS (Фото:ukrmilitary.com)

США решили выделить Украине шесть зенитных ракетных систем NASAMS (Фото:ukrmilitary.com)

Украинские войска пока еще не получили на вооружение зенитные ракетные системы NASAMS.

Об этом в комментарии Hromadske сообщили в Офисе президента Владимира Зеленского.

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Ранее он заявил, что Украина получила от США норвежско-американские системы NASAMS, поблагодарив главу Белого дома Джо Байдена за поддержку в войне с РФ.

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В свою очередь пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров пояснил, что пока Киев получил лишь согласие Вашингтона на поставку указанного вооружения, и именно это Зеленский и имел в виду.

В то же время, когда именно ВСУ получат NASAMS, на Банковой не уточнили.

Как заявили ранее в Пентагоне поставку двух указанных систем ПВО можно ожидать примерно через два месяца.

Инфографика: НВ
https://www.youtube.com/watch?v=mPrDBR6teFM

Всего же утвержденном США 24 августа пакете военной помощи для Украины предусмотрено выделение шести установок NASAMS, дальность которых составляет 25—50 км, а высота поражения — до 25 км.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   США Российская агрессия Вооружение Военная помощь ПВО Владимир Зеленский Офис президента Украины Сергей Никифоров Война России против Украины NASAMS

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