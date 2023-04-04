Мэр Тернополя выписывал себе максимальные премии. НАПК составило на него протокол 4 апреля, 17:11 Сергей Надал (Фото:Сергей Надал/Facebook)

Мэр Тернополя Сергей Надал выписывал себе премии на максимальные премии с 2021-го и в течение 2022 года, заявили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции. На него составили протокол из-за конфликта интересов.

Об этом НАПК сообщило во вторник, 4 апреля.

Там рассказали, что в течение этого периода Надал также предоставлял себе помощь в максимальных объемах на оздоровление и для «решения социально-бытовых вопросов». В НАПК говорят, что размер премий мог достигать 250% от должностного оклада.

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Агентство составило административный протокол в отношении мэра Тернополя. За то, что он не сообщил о наличии реального конфликта интересов, ему грозит штраф от 1700 до 3400 гривен. За то, что принимал решение в условиях реального конфликта интересов — от 3400 до 6800 гривен

