Нардеп Левочкин впервые с начала войны приехал в Украину, но снова покинул страну через неделю — Схемы
Левочкина заметили на футбольном матче в Польше (Фото:Схемы)
Нардеп от запрещенной ОПЗЖ Сергей Левочкин впервые с начала полномасштабного вторжения России приехал в Украину в начале июля и пробыл в стране неделю, сообщают журналисты программы Схемы: Коррупция в деталях.
По данным журналистов, с 10 февраля и до этого времени он мог находиться на семейной вилле на юге Франции, вместе с сестрой, нардепом Юлией Левочкиной.
Расследователям удалось установить, что 6 июля Левочкин пересек границу в пункте пропуска Краковец на границе с Польшей на автомобиле Land Rover.
Вместе с ним в Украину прибыли депутаты Григорий Суркис и Александр Пузанов.
13 июля съемочная группа Схем зафиксировала как кортеж депутата Григория Суркиса покинул территорию столичного учебно-тренировочного комплекса Динамо.
После этого бронированный Maybach в сопровождении еще двух авто выехал из Киева на трассу в направлении западных областей Украины.
Источники сообщили изданию, что в этот день нардепы пересекли границу с Польшей.
По данным Схем, 20 июля Левочкин был замечен в польском городе Лодзь на футбольном матче с участием Динамо.
В Госпогранслужбе официально не комментируют эти данные, однако там подтвердили, что, согласно законодательству, к народным депутатам применяются исключения по выезду.
«Депутаты подпадают под исключения, согласно этому постановлению, ведь при введении в Украине чрезвычайного или военного положения, право на пересечение государственной границы, в частности, имеют военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации. Они подпадают под исключения, кто может пересечь границу на выезд», — объяснил журналистам спикер пограничного ведомства Андрей Демченко.
Левочкин ни разу не высказался относительно войны России против Украины.
В начале июня спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял, что за границей находятся около десяти народных депутатов из запрещенной фракции ОПЗЖ.
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