Нардеп Левочкин впервые с начала войны приехал в Украину, но снова покинул страну через неделю — Схемы

21 июля, 16:42
Левочкина заметили на футбольном матче в Польше (Фото:Схемы)

Левочкина заметили на футбольном матче в Польше (Фото:Схемы)

Нардеп от запрещенной ОПЗЖ Сергей Левочкин впервые с начала полномасштабного вторжения России приехал в Украину в начале июля и пробыл в стране неделю, сообщают журналисты программы Схемы: Коррупция в деталях.

По данным журналистов, с 10 февраля и до этого времени он мог находиться на семейной вилле на юге Франции, вместе с сестрой, нардепом Юлией Левочкиной.

Расследователям удалось установить, что 6 июля Левочкин пересек границу в пункте пропуска Краковец на границе с Польшей на автомобиле Land Rover.

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Вместе с ним в Украину прибыли депутаты Григорий Суркис и Александр Пузанов.

13 июля съемочная группа Схем зафиксировала как кортеж депутата Григория Суркиса покинул территорию столичного учебно-тренировочного комплекса Динамо.

После этого бронированный Maybach в сопровождении еще двух авто выехал из Киева на трассу в направлении западных областей Украины.

Источники сообщили изданию, что в этот день нардепы пересекли границу с Польшей.

Схемы
Фото: Схемы

По данным Схем, 20 июля Левочкин был замечен в польском городе Лодзь на футбольном матче с участием Динамо.

Схемы
Фото: Схемы
Схемы
Фото: Схемы

В Госпогранслужбе официально не комментируют эти данные, однако там подтвердили, что, согласно законодательству, к народным депутатам применяются исключения по выезду.

«Депутаты подпадают под исключения, согласно этому постановлению, ведь при введении в Украине чрезвычайного или военного положения, право на пересечение государственной границы, в частности, имеют военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации. Они подпадают под исключения, кто может пересечь границу на выезд», — объяснил журналистам спикер пограничного ведомства Андрей Демченко.

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Левочкин ни разу не высказался относительно войны России против Украины.

В начале июня спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял, что за границей находятся около десяти народных депутатов из запрещенной фракции ОПЗЖ.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Сергей Левочкин Программа расследований Схемы Война России против Украины

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