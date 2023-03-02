Нардепа Левочкина заметили в Раде, он голосовал против своих однопартийцев — Чесно 2 марта, 15:27 Левочкин с начала полномасштабного вторжения РФ был в Украине лишь один раз (Фото:onikiy85/Twitter)

Нардеп из группы Платформа за жизнь и мир Сергей Левочкин, который практически весь год большой войны отсутствовал в Украине, появился в Верховной Раде.

Как сообщает движение Чесно, он принимал участие в голосовании касательно лишения мандатов своих однопартийцев из запрещенной ОПЗЖ, включая Наталью Королевскую и Юрия Солода, проголосовав «за».

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На предварительных голосованиях за досрочное прекращение полномочий депутатов Левочкин отсутствовал.

Левочкин на заседании Рады 24 февраля 2023 года / Фото: Чесно

Левочкин еще до начала полномасштабного российского вторжения РФ в Украину уехал во Францию.

В июле 2022 года он впервые с 24 февраля приехал в Украину и пробыл в стране неделю, сообщают журналисты программы Схемы: Коррупция в деталях.