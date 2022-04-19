Лавров высказался насчет вероятности применения ядерного оружия против Украины

19 апреля, 12:29
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Сергей Лавров заявил, что такая возможность Кремлем якобы даже не рассматривается (Фото:Скриншот видео РИА)

Сергей Лавров заявил, что такая возможность Кремлем якобы даже не рассматривается (Фото:Скриншот видео РИА)

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Кремлевский режим утверждает, что исключает возможности нанесения ядерного удара по Украине.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Об этом во вторник, 19 апреля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Не рассматривается возможность использования ядерного оружия. Только обычные вооружения», — заверил глава российского МИД.

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В то же время в ЦРУ считают, что применение Россией тактического ядерного оружия является возможным, и к такой угрозе не стоит относиться «легкомысденно».

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Ядерное оружие Российская агрессия Сергей Лавров Война России против Украины

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