Лавров высказался насчет вероятности применения ядерного оружия против Украины
Сергей Лавров заявил, что такая возможность Кремлем якобы даже не рассматривается (Фото:Скриншот видео РИА)
Кремлевский режим утверждает, что исключает возможности нанесения ядерного удара по Украине.
Война России против Украины — главные события 19 апреля
Об этом во вторник, 19 апреля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Не рассматривается возможность использования ядерного оружия. Только обычные вооружения», — заверил глава российского МИД.
В то же время в ЦРУ считают, что применение Россией тактического ядерного оружия является возможным, и к такой угрозе не стоит относиться «легкомысденно».
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