Лавров заявил о появлении «надежды на компромисс» в переговорах с Украиной 16 марта, 10:56 Цей матеріал також доступний українською О каких именно «компромиссах» идет речь, Сергей Лавров не уточнил (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о некоторых сдвигах в переговорном процессе между Украиной и РФ.

Об этом он сказал в интервью телеканалу РБК.

По словам Лаврова, к этому времени появилась «надежда на компромисс», однако, в чем именно он заключается, глава МИД РФ не уточнил.

«Ориентируюсь на те оценки, которые дают наши переговорщики. Они констатируют, что переговоры идут непросто по понятным причинам, но, тем не менее, есть определенная надежда на достижение компромисса», — утверждает он.

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