Лавров в свойственной ему хамской манере прокомментировал санкции Зеленского против Путина — видео
Сергей Лавров утверждает, что какого-либо вреда для себя или главы Кремля в украинских санкциях не видит (Фото:Russian Foreign Ministry/REUTERS)
Министр иностранных дел РФ прокомментировал прокомментировал подписание президентом Украины Владимиром Зеленским указа о введении персональных санкций против российского диктатора Владимира Путина.
Оставаясь верным своей хамской манере, он сравнил данное решение с поведением ребенка, утверждая, что какого-либо ущерба для кремлевского режима в нем не видит.
«Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны. Ну, чем бы дитя ни тешилось», — заявил глава российского МИД.
Помимо Путина, в украинский санкционный список попал целый ряд чиновников из его ближайшего окружение.
- пресс-секретарь Дмитрий Песков;
- глава российского правительства Михаил Мишустин и его заместители;
- секретарь совбеза Николай Патрушев;
- министр обороны Сергей Шойгу;
- глава МИД Сергей Лавров и другие (всего в списке 35 человек).
Кроме того, другим своим указом Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских государственных вузов и их ректоров (всего в списке 236 вузов и 261 человек).
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