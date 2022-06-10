Лавров в свойственной ему хамской манере прокомментировал санкции Зеленского против Путина — видео 10 июня, 13:43 Цей матеріал також доступний українською Сергей Лавров утверждает, что какого-либо вреда для себя или главы Кремля в украинских санкциях не видит (Фото:Russian Foreign Ministry/REUTERS)

Министр иностранных дел РФ прокомментировал прокомментировал подписание президентом Украины Владимиром Зеленским указа о введении персональных санкций против российского диктатора Владимира Путина.

Оставаясь верным своей хамской манере, он сравнил данное решение с поведением ребенка, утверждая, что какого-либо ущерба для кремлевского режима в нем не видит.

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«Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны. Ну, чем бы дитя ни тешилось», — заявил глава российского МИД.

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Помимо Путина, в украинский санкционный список попал целый ряд чиновников из его ближайшего окружение.

пресс-секретарь Дмитрий Песков;

глава российского правительства Михаил Мишустин и его заместители;

секретарь совбеза Николай Патрушев;

министр обороны Сергей Шойгу;

глава МИД Сергей Лавров и другие ( всего в списке 35 человек).

Кроме того, другим своим указом Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских государственных вузов и их ректоров (всего в списке 236 вузов и 261 человек).

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