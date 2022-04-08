Лавров предлагает, чтобы одним из гарантов безопасности Украины стала Беларусь 8 апреля, 15:39 Цей матеріал також доступний українською Ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что тоже хочет участвовать в переговорах (Фото:Maxim Guchek/REUTERS)

Кремлевский режим предлагает, чтобы одним из гарантов безопасности Украины в рамках мирного договора с Россией стала Беларусь.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

Об этом в пятницу, 8 апреля, во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Среди гарантов безопасности украинские соседи хотели бы видеть все прилегающие к Украине страны и еще целый ряд других государств, включая постоянных членов Совета безопасности (ООН). Мы предложили, чтобы в числе таких стран — гарантов, конечно, обязательно была бы Беларусь», — заявил он.

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Ранее белорусский диктатор Лукашенко сам признался, что очень хотел бы принять участие в международных переговорах о мирном урегулировании войны в Украине.

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