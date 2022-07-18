Взятка в 500 тысяч гривен: НАБУ и САП завершили расследование дела в отношении нардепа Кузьминых

18 июля, 12:56
Кузьминых подозревают в получении крупной взятки (Фото:Кузьміних Сергій/Facebook)

Кузьминых подозревают в получении крупной взятки (Фото:Кузьміних Сергій/Facebook)

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование дела в отношении нардепа Сергея Кузминых, которого подозревают в получении крупной взятки в размере 558 тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе САП в Facebook, материалы дела открыты стороне защиты для ознакомления.

Следствие установила, что депутат получил неправомерную выгоду за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства и местного самоуправления.

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Речь идет об обеспечении победы в ряде тендеров по закупке оборудования за счет бюджета, проводимого больницей в Житомирской области.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid0338c6oVa6v4sf6uboAPmEpQoqTCginEyq49yTZ51baunfeKiDLZM74JCM2F9CkJ4gl

31 января генпрокурор Ирина Венедиктова подписала нардепу сообщение о подозрении.

7 февраля в НАБУ заявили, что задержали Сергея Кузьминых. Ранее в бюро говорили, что он игнорирует вызовы к следователю. Позже нардепа объявили в розыск из-за «систематической неявки на вызовы правоохранительных органов, отсутствия по месту жительства, укрывательства от детективов НАБУ».

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Взятка Сергей Кузьминых

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