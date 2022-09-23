Попавшийся на взятке нардеп от Слуги народа выбросил обвинительный акт из окна своего внедорожника — видео

23 сентября, 17:10
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В НАБУ имя нардепа не уточнили, но, по данным СМИ, речь может идти о Сергее Кузьминых (Фото:Скриншот видео НАБУ)

В НАБУ имя нардепа не уточнили, но, по данным СМИ, речь может идти о Сергее Кузьминых (Фото:Скриншот видео НАБУ)

Депутат Верховной Рады, попавшийся в январе 2022 года на взятке в размере 558 тысяч гривен, выбросил обвинительный акт, который ему вручили правоохранители, из окна своего внедорожника.

Соответствующее видео в пятницу, 23 сентября, обнародовало Национальное антикоррупционное бюро Украины.

НАБУ и САП обвиняют нардепа в получении взятки за содействие в закупке оборудования для больниц Житомирской области.

Видео дня

И хотя его имя не уточняется, по данным журналиста Юрия Бутусова, речь идет о Сергее Кузьминых из партии Слуга народа.

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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02bQixbsHYYaGY9EvyVqmgha22XA7wpzo1oRGDr8o1pnqTKSrJ81qiXEqz61tfNQVpl

Такой же вывод можно сделать также из опубликованного видео, несмотря на то, что лицо фигуранта было скрыто.

На нем видно, что нардеп наотрез отказался принимать обвинительный акт, однако в итоге все же взял его в руки, чтобы выбросить из окна.

https://www.youtube.com/watch?v=XFSr9MTrDVo

«Закон Украины „О статусе народного депутата“ обязывает народных избранников „соблюдать общепризнанные нормы морали, всегда сохранять собственное достоинство, уважать честь и достоинство должностных и граждан лиц“. Но у некоторых из них свой взгляд на эти обязанности», — отметили в НАБУ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Коррупция Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Народные депутаты Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Взятка партия Слуга народа

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