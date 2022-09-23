Попавшийся на взятке нардеп от Слуги народа выбросил обвинительный акт из окна своего внедорожника — видео 23 сентября, 17:10 В НАБУ имя нардепа не уточнили, но, по данным СМИ, речь может идти о Сергее Кузьминых (Фото:Скриншот видео НАБУ)

Депутат Верховной Рады, попавшийся в январе 2022 года на взятке в размере 558 тысяч гривен, выбросил обвинительный акт, который ему вручили правоохранители, из окна своего внедорожника.

Соответствующее видео в пятницу, 23 сентября, обнародовало Национальное антикоррупционное бюро Украины.

НАБУ и САП обвиняют нардепа в получении взятки за содействие в закупке оборудования для больниц Житомирской области.

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И хотя его имя не уточняется, по данным журналиста Юрия Бутусова, речь идет о Сергее Кузьминых из партии Слуга народа.

Такой же вывод можно сделать также из опубликованного видео, несмотря на то, что лицо фигуранта было скрыто.

На нем видно, что нардеп наотрез отказался принимать обвинительный акт, однако в итоге все же взял его в руки, чтобы выбросить из окна.

«Закон Украины „О статусе народного депутата“ обязывает народных избранников „соблюдать общепризнанные нормы морали, всегда сохранять собственное достоинство, уважать честь и достоинство должностных и граждан лиц“. Но у некоторых из них свой взгляд на эти обязанности», — отметили в НАБУ.

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