В Слуге народа хотят назвать одну из улиц в Житомирской области в честь Зеленского

7 июня, 17:21
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Чем конкретно Владимир Зеленский заслужил такую четь, нардеп не уточнил (Фото:ОПУ)

Чем конкретно Владимир Зеленский заслужил такую четь, нардеп не уточнил (Фото:ОПУ)

Нардеп от Слуги народа Сергей Кузьминых предложил назвать одну из улиц в Житомирской области в честь президента Владимира Зеленского.

С соответствующей инициативой он обратился к властям Романовской и Миропольской территориальных общин.

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Свою идею Кузьминых решил обосновать тем, что такие переименования якобы имеют широкое распространение в других европейских странах.

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«В мире названия улиц и площадей получают украинские имена. В европейских городах появляются улицы Владимира Зеленского, площади Тараса Шевченко…», — заявил он.

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В то же время, чем конкретно нынешний президент заслужил такую четь, нардеп не уточнил.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Зеленский Улицы партия Слуга народа Сергей Кузьминых

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