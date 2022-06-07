В Слуге народа хотят назвать одну из улиц в Житомирской области в честь Зеленского 7 июня, 17:21 Цей матеріал також доступний українською Чем конкретно Владимир Зеленский заслужил такую четь, нардеп не уточнил (Фото:ОПУ)

Нардеп от Слуги народа Сергей Кузьминых предложил назвать одну из улиц в Житомирской области в честь президента Владимира Зеленского.

С соответствующей инициативой он обратился к властям Романовской и Миропольской территориальных общин.

Свою идею Кузьминых решил обосновать тем, что такие переименования якобы имеют широкое распространение в других европейских странах.

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«В мире названия улиц и площадей получают украинские имена. В европейских городах появляются улицы Владимира Зеленского, площади Тараса Шевченко…», — заявил он.

В то же время, чем конкретно нынешний президент заслужил такую четь, нардеп не уточнил.

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