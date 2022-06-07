В Слуге народа хотят назвать одну из улиц в Житомирской области в честь Зеленского
Чем конкретно Владимир Зеленский заслужил такую четь, нардеп не уточнил (Фото:ОПУ)
Нардеп от Слуги народа Сергей Кузьминых предложил назвать одну из улиц в Житомирской области в честь президента Владимира Зеленского.
С соответствующей инициативой он обратился к властям Романовской и Миропольской территориальных общин.
Свою идею Кузьминых решил обосновать тем, что такие переименования якобы имеют широкое распространение в других европейских странах.
«В мире названия улиц и площадей получают украинские имена. В европейских городах появляются улицы Владимира Зеленского, площади Тараса Шевченко…», — заявил он.
В то же время, чем конкретно нынешний президент заслужил такую четь, нардеп не уточнил.
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