Экс-глава СБУ Херсонщины, которого Зеленский назвал предателем, заявил, что до сих пор на службе. Спецслужба опровергла 29 августа, 15:11 Сергей Криворучко (по центру) (Фото:Херсонская ОГА)

Бывший начальник Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области Сергей Криворучко, которого президент Владимир Зеленский лишил генеральского звания в 2022 году, до сих пор работает в СБУ. Об этом говорится в расследовании hromadske.



Криворучко заявил журналистке, что никаких уголовных производств в отношении него нет и не было.

«Я же не являюсь предметом никаких уголовных производств. В отношении меня нет, ничего нет, потому что я же знаю: нет оснований. На сегодняшний день моя должность — я нахожусь в распоряжении главы Службы безопасности», — сказал он.

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На вопрос о том, остается ли экс-руководитель СБУ в Херсонской области на службе де-факто, он ответил утвердительно, добавив, что «закреплен за главой Службы безопасности Украины, я подчиняюсь ему».

Советник главы СБУ Алена Семикина подтвердила изданию, что Криворучко не уволили из СБУ. Однако его слова о принадлежности к главе ведомства Василию Малюку она назвала неправдивыми.

«Он не является действующим сотрудником, несмотря на то, что фактически числится до сих пор в СБУ. Он не является человеком, прикрепленным к Малюку. Это его какая-то неправильная интерпретация. Он находится „в распоряжении“ Центрального управления», — пояснила Семыкина.

Как пояснили NV в СБУ, в военных структурах вывод сотрудника в распоряжение означает его отстранение от исполнения обязанностей.

Отдельно в пресс-службе СБУ добавили: Криворучко формально считается в рядах СБУ, но отстранен от любых задач. Он не имеет доступа к секретной информации, не владеет текущими оперативными данными о деятельности СБУ и не получает денежное довольствие.

31 марта 2022 года Зеленский заявил, что лишил военного знания Сергея Криворучко и экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, сказав что «все предатели и антигерои получат наказание», а «случайным генералам с нами не по пути».