«Голод как оружие»: Постпред Украины в ООН рассказал, в чем сходство Путина со Сталиным 30 марта, 11:45 Цей матеріал також доступний українською Из-за действий Владимира Путина всему миру грозит дефицит продовольствия (Фото:Mikhail Klimentyev/REUTERS)

Глава кремлевского режима Владимир Путин пытается искусственно создать дефицит продовольствия, чтобы использовать его как оружие.

Об этом на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке заявил постоянный представитель Украины Сергей Кислица, сообщает Укринформ.

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«Путин — не первый диктатор, использующий продовольствие как оружие против украинского народа. Идеологический апостол Москвы Сталин убил миллионы украинцев 90 лет назад во время искусственно организованного Большого голода. Неудивительно, что Путин, который чтит Сталина как своего праотца, прибегает к той же практике», — отметил он.

По его словам, ВС РФ целенаправленно наносят удары по объектам сельскохозяйственной инфраструктуры, чтобы сорвать посевную компанию, что может грозить серьезными перебоями с поставками продовольствия для других стран, поскольку Украина является одним из крупнейших экспортеров.

В частности, до российского вторжения она поставляла более 55% всего подсолнечного масла в мире. Кроме того, более 55% украинской пшеницы поступало в Азию и еще 40% - в африканские государства.

«В эти выходные российские ракеты поразили топливные склады во Львове, Дубне, Луцке и Ровно — вдали от линии фронта. А во вторник российские войска обстреляли ракетами сельскохозяйственное предприятие в Днепре, которое также находится вдали от района боевых действий, уничтожив технику и оборудование. Возможно, представитель государства-агрессора мог бы объяснить, что привело к этому нападению — „демилитаризация“ или „денацификация“?», — обратился он к представителю РФ.

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