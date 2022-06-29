«Аргументы становятся все более дебильными». Небендзя — это никто, полная профессиональная катастрофа — Кислица

29 июня, 10:29
Сергей Кислица заявил, что Василий Небензя транслирует в Совбезе ООН «полный трэш» (Фото:Коллаж НВ)

Сергей Кислица заявил, что Василий Небензя транслирует в Совбезе ООН «полный трэш» (Фото:Коллаж НВ)

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица не считает своего российского коллегу Василия Небензю успешным дипломатом.

Об этом он сказал в интервью Украинской правде, комментируя профессиональные качества представителя РФ.

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Кислица уверен, что за пределами «извращенной российской системы» Небензя не смог бы найти себе применение.

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«Даже если представить, что он останется на Западе, он — никто. Он даже не заработает на свою жизнь и будет отключен от всех сбережений в российском условном Сбербанке. То есть он — никто», — заявил украинский дипломат.

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По его словам, Небензе не помогает даже технологичность делегации РФ.

«Знаете, то, что говорит Небензя… Это на самом деле полная профессиональная катастрофа. Но мы должны признать, что российская дипломатия — это высокотехнологичная дипломатия. То, что они транслируют полный трэш, не означает, что они необразованные люди. Впрочем, вы можете увидеть, что с каждым заседанием пул их аргументов становится все более дебильным», — пояснил Кислица.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Совбез ООН Сергей Кислица Василий Небензя Война России против Украины

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