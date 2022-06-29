«Аргументы становятся все более дебильными». Небендзя — это никто, полная профессиональная катастрофа — Кислица 29 июня, 10:29 Сергей Кислица заявил, что Василий Небензя транслирует в Совбезе ООН «полный трэш» (Фото:Коллаж НВ)

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица не считает своего российского коллегу Василия Небензю успешным дипломатом.

Об этом он сказал в интервью Украинской правде, комментируя профессиональные качества представителя РФ.

Кислица уверен, что за пределами «извращенной российской системы» Небензя не смог бы найти себе применение.

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«Даже если представить, что он останется на Западе, он — никто. Он даже не заработает на свою жизнь и будет отключен от всех сбережений в российском условном Сбербанке. То есть он — никто», — заявил украинский дипломат.

По его словам, Небензе не помогает даже технологичность делегации РФ.

«Знаете, то, что говорит Небензя… Это на самом деле полная профессиональная катастрофа. Но мы должны признать, что российская дипломатия — это высокотехнологичная дипломатия. То, что они транслируют полный трэш, не означает, что они необразованные люди. Впрочем, вы можете увидеть, что с каждым заседанием пул их аргументов становится все более дебильным», — пояснил Кислица.

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