Постпред Украины поймал на лжи россиянина Небензю во время заседания Совбеза ООН — видео 7 апреля, 02:39 Цей матеріал також доступний українською Сергей Кислица (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица разоблачил манипуляцию представителя России Василия Небензи.

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Во время заседания Совета безопасности ООН 5 апреля представитель страны-агрессора прочитал фрагмент интервью депутата Бучанского горсовета Катерины Украинцевой изданию Медуза, в котором она говорит, что «при ней людей не расстреливали». Небензя пытался представить это как доказательство того, что российские оккупанты якобы не причастны к массовым убийствам мирных жителей Бучи.



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Кислица, который выступал после Небензи, обратил внимание на то, что постпред России не стал цитировать ту часть интервью, где Украинцева рассказывает, как оккупанты бросали гранаты в подвалы, в которых прятались люди: «Бывало так, что [российские] солдаты передавали сухпаек в подвал, а потом кидали туда гранату».



«Товарищ Небензя удосужился процитировать интервью с ресурса, который называется Медуза. Хотелось бы спросить у товарища Небензи, а почему же он не цитирует его полностью? Позвольте мне… Это о вашей гуманитарной помощи, вслед которой летит граната», — сказал Кислица и прочитал другой фрагмент публикации.



В комментарии телеканалу Настоящее время Украинцева объяснила: она сказала, что «при ней людей не расстреливали», потому что эвакуировалась 11 числа и находилась в центре Бучи, а не на Яблонской и не на Стеколке. Но россияне теперь вырывают эту фразу из контекста и перекручивают. Депутат подчеркнула, что, хотя лично не видела убийств, слышала о преступлениях оккупантов от прямых свидетелей.

Массовые убийства мирных украинцев российскими оккупантами в Буче подтверждают фотографии из города, сделанные как украинскими, так и иностранными журналистами, фотографии со спутника и свидетельства мирных жителей.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Кремлевская пропаганда попыталась распространить фейк о том, что якобы мирные жители были казнены уже после отступления ВС РФ из города, однако спутниковые снимки подтвердили, что люди были убиты именно после прихода российских войск. Ложь россиян также разоблачили журналисты-расследователи Bellingcat.

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