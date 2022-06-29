«Страшный сценарий, армагеддон». Кислица назвал единственную причину, почему РФ не исключают из Совбеза ООН

29 июня, 09:47
Сергей Кислица напомнил, что у СССР не было ядерного оружия, когда его исключали из Лиги наций (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

Сергей Кислица напомнил, что у СССР не было ядерного оружия, когда его исключали из Лиги наций (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица считает, что исключение РФ из Совета безопасности организации маловероятен в связи с тем, что она имеет в своем распоряжении ядерное оружие.

Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

По словам Кислицы, именно это является ключевым отличием от ситуации с Лигой наций, которая исключила из своих рядов СССР после его нападения на Финляндию.

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«Но тогда Советский союз не был не только потугой экономической по сравнению с США, с Европой, он не имел ядерного оружия. На сегодняшний день единственная причина, по моему убеждению, почему не сделали то же в ООН, что сделали с Советским союзом в Лиге наций, потому что у России есть ядерное оружие. Перспектива применения ядерного оружия — армагеддон», — подчеркнул дипломат

В то же время Кислица добавил, что это не значит, будто он уверен в том, что российский диктатор Владимир Путин обязательно применит ядерное оружие, однако игнорировать такой риск не стоит.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия СССР Российская агрессия Совбез ООН Лига Наций Сергей Кислица Война России против Украины

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