Данилов рассказал, кто в Кремле является главным лоббистом уничтожения энергосистемы Украины

1 ноября, 16:13
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Алексей Данилов заверил, что Украина поименно знает, кому и за что в РФ придется отвечать (Фото:СНБО)

Алексей Данилов заверил, что Украина поименно знает, кому и за что в РФ придется отвечать (Фото:СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, что главным лоббистом уничтожения энергосистемы Украины в Кремле является замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Об этом он сообщил во вторник, 1 ноября, у себя в Twitter.

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По словам Данилова, Кириенко занимается этим направлением, поскольку сам ранее работал в энергетической сфере.

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«Главным идеологом и лоббистом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины является заместитель АП РФ Сергей Кириенко, который по работе в Росатоме хорошо разбирается в сфере энергетики. Украина поименно знает, кто и за что на России должен ответить», — подчеркнул секретарь СНБО.

https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1587420767087693824

В понедельник, 31 октября, Россия совершила новую массированную ракетную атаку на энергосистему Украины.

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В результате ударов были повреждены 18 объектов критической инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из них — энергетические.

В связи с этим пришлось начать аварийные отключения по всей территории страны.

Кроме того, РФ совершает массированные атаки на объекты критической инфраструктуры с помощью иранских дронов-камиказде. В результате таких ударов ранее было повреждено около 30% украинских электростанций страны.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   СНБО Российская агрессия Энергетика Росатом Энергосистема Сергей Кириенко Алексей Данилов Война России против Украины

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