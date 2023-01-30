«В ближайшее время». Гайдай может покинуть должность главы Луганской ОГА — СМИ 30 января, 11:10 Сергей Гайдай может стать послом Украины в Казахстане (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в ближайшее время может покинуть занимаемую должности, сообщает Украинская правда.

Согласно ее данным, чиновника планируют отправить в качестве посла Украины в Казахстан.

Причины такой кадровой перестановки не уточняются.

Гайдай руководит Луганской областью с 25 октября 2019 года.

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Также отмечается, что Офис президента сейчас активно занимается поиском новых глав военно-гражданских администраций.

«Задача достаточно непростая, ведь желающих возглавить Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Сумскую области сейчас не так уж много. Все эти области лежат как раз на направлениях потенциального нового пришествия русской армии», — отмечают журналисты.

24 января Кабинет министров уволил глав пяти областных военных администраций:

Валентина Резниченко, Днепропетровская ОВА,

Александра Старуха, Запорожская ОВА,

Дмитрия Живицкого, Сумская ОВА,

Ярослава Янушевиче, Херсонская ОВА,

Алексея Кулебу, Киевская ОВА ( назначен заместителем руководителя Офиса президента).