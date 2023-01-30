«В ближайшее время». Гайдай может покинуть должность главы Луганской ОГА — СМИ
Сергей Гайдай может стать послом Украины в Казахстане (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в ближайшее время может покинуть занимаемую должности, сообщает Украинская правда.
Согласно ее данным, чиновника планируют отправить в качестве посла Украины в Казахстан.
Причины такой кадровой перестановки не уточняются.
Гайдай руководит Луганской областью с 25 октября 2019 года.
Также отмечается, что Офис президента сейчас активно занимается поиском новых глав военно-гражданских администраций.
«Задача достаточно непростая, ведь желающих возглавить Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Сумскую области сейчас не так уж много. Все эти области лежат как раз на направлениях потенциального нового пришествия русской армии», — отмечают журналисты.
24 января Кабинет министров уволил глав пяти областных военных администраций:
- Валентина Резниченко, Днепропетровская ОВА,
- Александра Старуха, Запорожская ОВА,
- Дмитрия Живицкого, Сумская ОВА,
- Ярослава Янушевиче, Херсонская ОВА,
- Алексея Кулебу, Киевская ОВА (назначен заместителем руководителя Офиса президента).