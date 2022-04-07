«Не тяните с эвакуацией»: РФ пытается отрезать в Луганской области все возможные пути вывоза людей — глава ОВА 7 апреля, 11:56 Цей матеріал також доступний українською Глава ОВА предупреждает, что наступление РФ может начаться в ближайшие дни (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай призвал местных жителей как можно скорее эвакуироваться.

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С таким призывом он выступил в своем обращении в четверг, 7 апреля.

«Готовимся к наступлению! Не тяните с эвакуацией! Возможно, эти несколько дней — это последний шанс уехать! Под вражеским огнем все свободные города Луганской области… Враг пытается отрезать все возможные пути вывоза людей. Вчера был поврежден железнодорожный путь, благо — смогли отремонтировать, а если повторится, получится ли снова?!», — отметил Гайдай.

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