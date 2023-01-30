«Где меня видит президент, там и буду». Сергей Гайдай впервые прокомментировал свое возможное увольнение с должности главы Луганской ОВА

30 января, 13:54
Эксклюзив NV
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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Автор: Наталья Роп

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал NV о том, может ли он в ближайшее время потерять свое кресло и стать послом в Казахстане.

Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА, не подтвердил, но и не опроверг распространенную сегодня утром в СМИ информацию о своем уходе с должности.

«Где меня видит Президент, там я и буду работать, — написал он в WhatsApp в ответ на запрос NV. — Работа послом, это совсем другой уровень государственной службы… тем более в такой стране, как Казахстан. Но по моему назначению нужно вопрос задавать больше в ОП». А также отметил, что является «командным человеком».

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На уточняющий вопрос редакции о том, сообщали ли ему на Банковой о возможных карьерных изменениях, глава ОВА отметил, что узнал об этом из СМИ, пока лежал в больнице под капельницей после операции. «Планирую через два дня ехать на передовую. То есть у меня все без изменений», — объяснил Гайдай.

О возможной потере главой Луганской ОВА должности утром 30 января сообщила УП. По данным источников, чиновника планируют отправить послом Украины в Казахстан. Причин такой кадровой перестановки УП не назвало.

Гайдай руководит Луганской областью с 25 октября 2019 года.

Теги:   Луганская область Посол Казахстан Луганская ОГА Сергей Гайдай Офис президента Украины

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