«Где меня видит президент, там и буду». Сергей Гайдай впервые прокомментировал свое возможное увольнение с должности главы Луганской ОВА 30 января, 13:54 Эксклюзив NV Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал NV о том, может ли он в ближайшее время потерять свое кресло и стать послом в Казахстане.

Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА, не подтвердил, но и не опроверг распространенную сегодня утром в СМИ информацию о своем уходе с должности.

«Где меня видит Президент, там я и буду работать, — написал он в WhatsApp в ответ на запрос NV. — Работа послом, это совсем другой уровень государственной службы… тем более в такой стране, как Казахстан. Но по моему назначению нужно вопрос задавать больше в ОП». А также отметил, что является «командным человеком».



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На уточняющий вопрос редакции о том, сообщали ли ему на Банковой о возможных карьерных изменениях, глава ОВА отметил, что узнал об этом из СМИ, пока лежал в больнице под капельницей после операции. «Планирую через два дня ехать на передовую. То есть у меня все без изменений», — объяснил Гайдай.



О возможной потере главой Луганской ОВА должности утром 30 января сообщила УП. По данным источников, чиновника планируют отправить послом Украины в Казахстан. Причин такой кадровой перестановки УП не назвало.



Гайдай руководит Луганской областью с 25 октября 2019 года.