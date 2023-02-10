«Я не буду спорить». Гайдай прокомментировал слухи о его назначении послом в Казахстане 10 февраля, 13:41 Сергей Гайдай (Фото:www.facebook.com/sergey.gaidai.loga)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай не будет возражать, если Офис президента решит задействовать его на дипломатическом фронте, однако пока никаких документов о его переназначении нет.

Об этом сам Гайдай заявил в интервью NV, комментируя информацию о возможном назначении его послом в Казахстане.

«Сейчас идет война, я в президентской команде. Если президент во время войны примет решение, что меня нужно на другое направление фронта назначить, поставить другую задачу, то, конечно, я не буду спорить», — отметил он.

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В то же время Гайдай признал, что "это совсем другой уровень, это уже не уровень области, а уровень страны". Однако те задачи, которые нужно решать за границей, он считает «столь же важными» для приближения победы Украины.

«Но на сегодняшний день этот вопрос, я бы не сказал, что какой-то актуальный, потому что никаких документов нет на мое переназначение», — добавил глава Луганской ОВА.

Комментируя возможную причину такого кадрового решения, Гайдай отметил, что это будет «решение президента».

«Казахстан — это мощная страна с огромными возможностями — это и газ, и нефть, и оружие, и будущие инвестиции в разные направления. Плюс мы видим, что президент Токаев шаг за шагом, но выводит страну из зависимости РФ. Поэтому нам это было бы очень полезно — закрепить с ними отношения, развивать их. Это бы пошло только на пользу Украине», — убежден он.

О возможном новом назначении главы Луганской ОВА утром 30 января сообщила УП. По данным источников, чиновника планируют отправить послом Украины в Казахстан. Причин такой кадровой перестановки УП не назвала.



Гайдай руководит Луганской областью с 25 октября 2019 года.