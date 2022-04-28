Жители Приднестровья бегут в панике вглубь Молдовы — глава Одесской ОВА

28 апреля, 14:13
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Жители Приднестровья опасаются эскалации, которую провоцирует РФ (Фото:dsnews.ua)

Жители Приднестровья опасаются эскалации, которую провоцирует РФ (Фото:dsnews.ua)

На фоне обострения ситуации в оккупированном РФ Приднестровском регионе местные жители пытаются срочно перебраться вглубь Молдовы.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом в четверг, 28 апреля, сообщил в эфире общенационального марафона глава Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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Ранее в Приднестровье произошло несколько провокаций со взрывами, которые, поданным ГУР, были организованы российскими спецслужбами, а так называемые «власти» региона, подконтрольные кремлевскому режиму, начали созывать людей на"военные сборы".

https://www.youtube.com/embed/YuAOR9Vl270
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«Паника есть на территории Приднестровья. Местные жители убегают вглубь Молдовы. Они знают, что такое быть под российским сапогом, и что они могут получить от российских «асвабадителей», — рассказал Братчук.

При этом он подчеркнул, что Украина уже усилила охрану государственной границы с оккупированной частью Молдовы, а силы обороны заняли соответствующие позиции.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Одесская область Российская агрессия Молдова Приднестровье Российские военные провокации Война России против Украины

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