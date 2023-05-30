Нардеп Бабак вслед за Лисовым отказался от ученой степени доктора наук 30 мая, 14:18 Сергей Бабак больше не доктор технических наук (Фото:Сергей Бабак/Facebook)

Глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций нардеп Сергей Бабак добровольно отказался от ученой степени доктора наук.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

«Вчера я официально отказался от ученой степени доктора технических наук. Формирование новой культуры в обществе следует начинать с отказа от старой. Это касается и вопросов академической добродетели», — отметил нардеп.

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Бабак также добавил, что месяц назад отдал на проверку текст своей докторской диссертации. Несколько экспертиз показали, что там есть частные совпадения текста с другими работами.

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«Хотя их все можно объяснить, формально это нарушение. А потому, что наша задача — сформировать новую культуру академической добродетели, будем отказываться от старой. И нужно начинать с себя», — сказал он.

Бабак также уточнил, что закон Об академической добродетели сейчас на стадии обсуждения и доработки.

Ранее министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил, что добровольно отказался от ученой степени кандидата наук. Он отметил, что в Украине уже заработал такой механизм.

Лисовой подчеркнул, что иметь научные степени должны только ученые.