Нардеп Бабак вслед за Лисовым отказался от ученой степени доктора наук
Сергей Бабак больше не доктор технических наук (Фото:Сергей Бабак/Facebook)
Глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций нардеп Сергей Бабак добровольно отказался от ученой степени доктора наук.
Об этом он сообщил в своем Telegram.
«Вчера я официально отказался от ученой степени доктора технических наук. Формирование новой культуры в обществе следует начинать с отказа от старой. Это касается и вопросов академической добродетели», — отметил нардеп.
Бабак также добавил, что месяц назад отдал на проверку текст своей докторской диссертации. Несколько экспертиз показали, что там есть частные совпадения текста с другими работами.
«Хотя их все можно объяснить, формально это нарушение. А потому, что наша задача — сформировать новую культуру академической добродетели, будем отказываться от старой. И нужно начинать с себя», — сказал он.
Бабак также уточнил, что закон Об академической добродетели сейчас на стадии обсуждения и доработки.
Ранее министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил, что добровольно отказался от ученой степени кандидата наук. Он отметил, что в Украине уже заработал такой механизм.
Лисовой подчеркнул, что иметь научные степени должны только ученые.