Грозит до 12 лет. Что известно о деле нардепа Алексеева, которого подозревают в попытке помочь иностранцу избежать экстрадиции за $50 тыс. 30 июня, 12:01 Сюжет Нардеп Сергей Алексеев был впервые избран в Раду в 2014 году от БПП, впоследствии переизбран в 2019-м от Европейской солидарности (Фото:eurosolidarity.org)

Громкое уголовное дело открыто в отношении народного депутата от Европейской солидарности Сергея Алексеева. Его подозревают в мошенничестве: нардеп якобы обещал помочь иностранцу избежать экстрадиции, за что получил $50 тыс.

NV рассказывает, что известно о резонансном деле и самом Сергее Алексееве — дважды нардепе и профессиональном юристе, который когда-то основал Центр защиты прав иностранных инвесторов и противодействия финансовому мошенничеству, а теперь сам стал подозреваемым в мошеннических действиях.



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На чем « поймали» нардепа Алексеева

Утром 30 июня Офис генпрокурора Украины и Служба безопасности Украины сообщили о вручении подозрения «народному депутату Украины, главе подкомитета по вопросам деятельности органов правопорядка комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности» — им является Сергей Алексеев, нардеп от Европейской солидарности.

Официально его подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УК Украины — «мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой», что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества).

По данным следствия, нардеп получил от гражданина Германии $50 тыс., обещая решить вопрос о предоставлении иностранцу статуса беженца на территории Украины. Прокуратура считает, что Алексеев завладел этими средствами «путем обмана».

«Вопиющий факт, что этот нардеп — еще и глава подкомитета по вопросам деятельности органов правопорядка комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности. То есть должен был бы работать ради соблюдения закона», — прокомментировал дело генпрокурор Андрей Костин.



Сегодня следователи зафиксировали получение депутатом второго «транша» в $30 тыс. До этого 17 июня он получил еще $20 тыс.

СБУ уточняет, что народный депутат обещал иностранцу посодействовать в избежании экстрадиции. Для этого парламентарий «гарантировал» использовать собственные связи в суде, чтобы там отменили решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении гражданину Германии статуса беженца.

На видео и аудиозаписях, которые обнародовала СБУ, зафиксирован момент передачи части средств народному депутату — в виде пачки долларов наличными. Кроме того, записан разговор между Алексеевым и иностранцем [последний говорит на русском языке]: они обсуждают, что решение должно касаться «первого суда», а не апелляции, в результате чего дело вернут на пересмотр в Государственную миграционную службу. При этом, когда собеседник пытается уточнить размер оплаты за «услуги» нардепа, Алексеев несколько раз призывает его говорить тише и обещает: «Я тебе все скажу». На аудиозаписи мужчины действительно обсуждают сумму в $50 тыс. и ее выплату двумя порциями, по $20 тыс. и $30 тыс.

Следственные действия, в частности обыски были проведены дома у Алексеева. На фото, которые опубликовала СБУ, видно десятки долларовых купюр, предположительно полученных от иностранца, и момент оглашения подозрения нардепу.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для Сергея Алексеева.

Заместитель генерального прокурора Антон Войтенко в комментарии Суспільному уточнил, что уголовное производство было открыто еще в начале апреля «на основании заявления потерпевшего и материалов Службы безопасности Украины». Войтенко отметил, что нардеп обещал осуществить действия, которые не входят в сферу его компетенции.

Досудебное расследование ведет Государственное бюро расследований (ГБР), оперативное сопровождение — СБУ, процессуальное руководство — Офис генпрокурора.

Как отреагировали в Европейской солидарности

В партии Европейская солидарность признали, что громкое дело касается именно их однопартийца Сергея Алексеева.

В то же время там обвинили правоохранительные органы в «продолжении направленных провокаций и давления» на представителей партии.

Фото: Сергей Алексеев / Facebook

«Сегодня ночью, в лучших традициях НКВДистских троек, у народного депутата Сергея Алексеева сотрудники ГБР и СБУ провели обыски, которые состоялись без постановления суда, с невнятными объяснениями о немедленной необходимости провести следственные действия. Во время обыска были изъяты загранпаспорта, телефоны, деньги», — заявили в партии.

Европейская солидарность отмечает, что расценивает эти действия «как продолжение политических провокаций, направленных на дискредитацию политической силы и запугивание ее представителей и препятствование деятельности народного депутата».

«Напомним, до того были неоднократные ночные обыски у других членов нашей команды, попытки давления на семьи и запугивания. Вместо того, чтобы бороться с внешним врагом, власть натравливает карманные силовые структуры на представителей оппозиционных политических сил. При этом открытым остается вопрос, кто и как помог выехать из страны настоящим коррупционерам от власти — [депутату Киевсовета Владиславу] Трубицыну, [бывшему главе Фонда государственного имущества Дмитрию] Сенниченко и другим», — подчеркнули в партии.

В политсиле не объяснили, почему во время обыска у Сергея Алексеева были обнаружены значительные наличные суммы долларов.

Фото: СБУ

Кто такой Сергей Алексеев

Сергею Алексееву 46 лет, в Верховную Раду он избирался дважды подряд: в 2014—2019 годах был народным депутатом 8-го созыва парламента, летом 2019-го переизбран снова.

Родился в Киеве, является профессиональным юристом. Заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук.

Свой диплом Алексеев получил на юридическом факультете Киевской академии труда и социальных отношений (ныне Академия труда, социальных отношений и туризма).

Работал адвокатом по уголовным делам, впоследствии продолжил свою карьеру в ООО Вербис-ЛТД, где работал с в 1992—2000 годах.

Фото: EQUITY Law Firm / Сергей Алексеев / Facebook

С начала 2000-х перешел работать юристом в Энергобанк, где прошел путь от юриста-консультанта до руководителя юридического управления банка.

Впоследствии устроился в компанию Киевэнерго, где возглавил юридический департамент (2003−2005 годы). К тому времени стал специалистом по банковскому и финансовому праву. В 2005 году он был советником по юридическим вопросам тогдашнего министра топлива и энергетики Ивана Плачкова, а также помощником на общественных началах экс-регионалки Людмилы Кириченко, нардепа 5-го созыва Верховной Рады, напоминает сайт Чесно.

В 2003 году Сергей Алексеев совместно с юристом Сергеем Боярчуковым создали адвокатское объединение ХХІ век, которое специализировалось на судебном разрешении споров. Через несколько лет партнеры основали юридическую компанию Алексеев, Боярчуков и партнеры, специализацией которой были вопросы банкротств и реструктуризации задолженности, корпоративного управления, судебного и арбитражного разрешения споров. Среди клиентов компании были крупные банки и бизнесы. В 2012 году компания Алексеев, Боярчуков и партнеры стала членом Европейской бизнес-ассоциации, а также членом Американской торговой палаты в Украине.

Сам Алексеев является членом Ассоциации юристов Украины и Международной ассоциации юристов. В 2012-м его признали «юрисконсультом года» по версии Всеукраинского ежегодного конкурса Союза юристов Украины.

В большую политику Сергей Алексеев пришел вместе с Виталием Кличко. С 2011 года он является президентом общественной организации Официальный Фан-клуб братьев Кличко. В 2014 году был избран председателем Кировоградской областной организации партии Кличко УДАР.

На парламентских выборах 2014 года Алексеев был впервые избран в Верховную Раду (8-го созыва) от партии Блок Петра Порошенко (№ 55 в избирательном списке). В 2014—2015 годах УДАР и БПП объединяли свои усилия на парламентских и местных выборах.

В декабре 2014 года Алексеев стал заместителем председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия.

Также был сопредседателем межпарламентской группы дружбы Украина-Италия.

Фото: Сергей Алексеев / Facebook

В 2019 году вновь избран народным депутатом Украины 9-го созыва от политической партии Порошенко Европейская Солидарность (№ 20 в списке). В обновленном парламенте возглавил подкомитет по вопросам деятельности органов правопорядка парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

С 2019 года является заместителем члена постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В составе Европейской солидарности Алексеев продолжал координировать связи с Италией, в частности в мае 2023 года он провел ряд встреч с итальянскими политиками, обсудив «поддержку Украины, санкции против государства-агрессора и конфискацию активов России»

Сайт Чесно напоминает, что в 2016 году Алексеев не задекларировал свой вклад в пользу Блока Петра Порошенко — тогда он перечислил 100 тыс. грн одним платежом. Кроме того, «фирма Алексеева фигурировала в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов и растраты вверенного служебным лицам имущества», пишет Чесно.

Сергей Алексеев женат, вместе с женой Еленой они воспитывают дочь Анастасию.

Алексеев является также соучредителем Всеукраинской общественной организации Центр защиты прав иностранных инвесторов и противодействия финансовому мошенничеству. В свое время центр выпустил книгу 10 практических советов иностранному инвестору — «с целью показать проблемы, присущие исключительно украинскому бизнесу».

