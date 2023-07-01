Суд не смог избрать меру пресечения нардепу Алексееву из-за того, что он не явился на заседание 1 июля, 18:07 Нардепа Сергея Алексеева подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах (Фото:Сергей Алексеев / Facebook)

Лычаковский райсуд Львова отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому в мошенничестве нардепу от Европейской солидарности Сергею Алексееву из-за его неявки.

Как сообщается на сайте суда, заседание, которое должно было состояться в субботу, 1 июля, перенесли на понедельник.

В пресс-службе Европейской солидарности в комментарии Украинской правде объяснили, что Алексеев не явился на избрание меры пресечения, поскольку находился на заседании Верховной Рады.



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30 июня СБУ задержала Алексеева по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. По версии следствия, за 50 тысяч долларов нардеп обещал помочь иностранцу избежать экстрадиции из Украины. СБУ наведалась к Алексееву как раз в момент получения второй части средств.

Нардепу объявили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В тот же день прокуратура направила в Лычаковский райсуд Львова ходатайство об избрании меры пресечения нардепу в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн.

В Евросолидарности заявили, что расценивают действия правоохранителей «как продолжение политических провокаций, направленных на дискредитацию политической силы и запугивание ее представителей».

