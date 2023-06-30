ГБР будет просить арестовать подозреваемого в мошенничестве нардепа Алексеева с залогом в 10 млн грн 30 июня, 14:12 Сергей Алексеев (Фото:Сергей Алексеев/Facebook)

Государственное бюро расследований будет просить суд избрать народному депутату от Евросолидарности Сергею Алексееву, которого подозревают в мошенничестве, меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 10 миллионов гривен.

Об этом сообщил и.о. замдиректора ГБР Александр Удовиченко во время брифинга в пятницу, 30 июня.

По его словам, расследование находится на начальном этапе.

«К этому делу будет приковано внимание как журналистов, так и общества. Следователи, прокуроры, оперативные сотрудники действовали в рамках уголовного дела. Доказательства являются достаточно весомыми, чтобы обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения с избранием залога в 10 млн гривен», — сказал Удовиченко.

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Заместитель генерального прокурора Антон Войтенко заявил, что ходатайство подозреваемому уже вручили и направили в суд для рассмотрения. За дело возмется Лычаковский районный суд Львова.

30 июня СБУ сообщила, что разоблачила депутата Верховной Рады, который, по данным правоохранителей, требовал $50 тысяч у гражданина одной из стран Европы, пообещав ему помочь избежать экстрадиции.

В партии Европейская Солидарность заявили, что речь идет о Сергее Алексееве, у которого ночью провели обыски. Там заявили о «продолжении политических провокаций» и «препятствовании деятельности» нардепа.

Алексееву объявили о подозрении по ч. 4 ст. 190 УКУ — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах.

Сергей Алексеев — народный депутат Украины XVIII (от Блока Петра Порошенко) и IX (от Евросолидарности) созывов; глава подкомитета по деятельности органов правопорядка комитета Верховной Рады Украины по правоохранительной деятельности. Он заслуженный юрист Украины и кандидат юридических наук. Как пишет движение Честно, в 2016 году нардеп не задекларировал взнос в пользу партии БПП — тогда он перечислил 100 тысяч одним платежом.



Также фирма Алексеева фигурировала в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов и растрате вверенного служебным лицам имущества, сообщает Чесно.