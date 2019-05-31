Середина июля. В СНБО озвучили потенциальную дату встречи лидеров нормандской четверки 31 мая, 00:29 Цей матеріал також доступний українською Олександр Данилюк/Facebook Данилюк также сообщил о перестановках в Трехсторонней контактной группе Олександр Данилюк/Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявил, что встреча лидеров стран Нормандского формата может пройти в середине июля.

В эфире телеканала 1+1 Данилюк сообщил также, что вскоре будут названы новые представители Украины в Трехсторонней контактной группе.

«Сегодня состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с министрами иностранных дел Франции и Германии, где 90% времени было отведено на обсуждение Минского процесса. Такой активный диалог мы будем продолжать, и готовиться к встрече в нормандском формате. Это может состояться где-то в середине июля, такой есть план», — заявил Данилюк.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов организовать встречу в Нормандском формате, когда для этого сложатся «должные политические условия».

Перед этим канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, обсудив возобновление переговоров в Нормандском формате.