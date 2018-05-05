Луценко получил письмо от сенаторов США по делу Манафорта

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Юрий Луценко получил письмо от сенаторов, которых очень интересует развитие расследования Манафорта

Юрий Луценко получил письмо от сенаторов, которых очень интересует развитие расследования Манафорта

Трое сенаторов из Демократической партии США написали письмо генеральному прокурору Юрию Луценко, выражая обеспокоенность по поводу сообщений о том, что ГПУ предприняла шаги, препятствующие расследованию спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Обращение опубликовано на сайте Сената США. Его подписали сенаторы Роберт Менендес, Патрик Леги и Ричард Дурбин.

Сенаторы попросили предоставить объяснения информации, изложенной в материале издания The New York Times о том, как Киев решил поставить на паузу расследование по Полу Манафорту, чтобы не гневить президента Дональда Трампа.

Чиновники подчеркнули, что такая спорная информация не должна повлиять на двустороннее сотрудничество в юридических вопросах, и напомнили, что совместное расследование "российского дела" имеет значение не только для Мюллера, но и для раскрытия схем Януковиче.

Сенаторы спрашивают Луценко в письме, делает ГПУ любые шаги, которые помешали бы расследование Мюллера, или подводит кто-то из администрации Трампа Украинская власть или отдельных чиновников не сотрудничать с Мюллером и обсуждался расследования Мюллера при общении украинского и американского правительства (и отдельных чиновников ), включая время встречи президентов Трампа и Порошенко в Нью-Йорке в 2017 году?

Между тем в Генпрокуратуре обнародовали копию ответа ГПУ корреспондентам The New York Times, отметив, что она была отправлена ​​20 апреля 2018 на запрос журналистов издания.

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