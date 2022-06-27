«Был поражен увиденным»: американский сенатор Джим Риш посетил Гостомель и Ирпень — Кулеба
Джим Риш своими глазами увидел последствия военных преступлений РФ (Фото:Алексей Кулеба)
В Украину с официальным визитом прибыл американский сенатор, глава республиканского крыла комитета по международным отношениям Джим Риш.
Об этом в понедельник, 27 июня, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Во время своего визита Риш посетил Гостомель и Ирпень, где своими глазами увидел последствия военных преступлений российских войск.
«Также делегация побывала в Международном аэропорту Антонов, где рашисты разрушили украинский самолет Мрия. Сенатор Джим Риш был поражен увиденным», — отметил Кулеба.
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