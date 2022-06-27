«Был поражен увиденным»: американский сенатор Джим Риш посетил Гостомель и Ирпень — Кулеба 27 июня, 11:06 Цей матеріал також доступний українською Джим Риш своими глазами увидел последствия военных преступлений РФ (Фото:Алексей Кулеба)

В Украину с официальным визитом прибыл американский сенатор, глава республиканского крыла комитета по международным отношениям Джим Риш.

Об этом в понедельник, 27 июня, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Во время своего визита Риш посетил Гостомель и Ирпень, где своими глазами увидел последствия военных преступлений российских войск.

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«Также делегация побывала в Международном аэропорту Антонов, где рашисты разрушили украинский самолет Мрия. Сенатор Джим Риш был поражен увиденным», — отметил Кулеба.

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