Семья Мамояна купила 13 роскошных авто в 2022 году — Bihus.info 10 апреля, 23:57 Машина дяди Мамояна (Фото:Bihus.info)

Семья члена депутатской группы Платформа за жизнь и мир Суто Мамояна за 2022-й год приобрела 13 автомобилей на сумму более $1,3 млн, сам нардеп проживает в роскошном имении, оформленном на родителей.

Об этом сообщает Bihus.info.

Журналисты сообщают, что согласно опубликованным декларациям нардепа Суто Мамояна, по состоянию на 2020-й год он владел автомобилями Mercedes-Benz G63 AMG 2018-го года и двумя Toyota Land Cruiser 200 2017−2018 годов. Стоимость последних, по его словам, составляла 800$ за каждый. Bihus сообщает, что сейчас этих в его собственности нет, зато депутат передвигается автомобилями, записанными на родственников.

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В частности, в последнее время нардеп использует Mercedes-Benz S500L 2020-го года, приобретенный новым. Авитовка оформлена на его двоюродного брата — Темура Сутка. Такой седан сейчас стоит $172 тысячи.

Как сообщает Bihus, Мамояна «сопровождает» Toyota Land Cruiser 300, приобретенный новым в начале сентября 2022-го года. Такой стоит около $90 тыс. Внедорожник оформлен на дядю нардепа.

Также журналисты фиксировали это авто в правительственном квартале в день пленарного заседания Рады в «компании» идентичной машины — тоже ориентировочной стоимостью $90 тысяч, оформленного на дядю Суто Мамояна, но уже в октябре 2022-го года.

К тому же на дядю в июне 2022-го года оформлен новый Lexus LX500d стоимостью минимум $133 тысячи.

Кроме этого, как выяснили журналисты, отец, кузены и дядя нардепа в течение 2022-го года обросли четырьмя седанами Toyota Camry. Одна Toyota обычная стоимостью от $31 тысячи, и три — с гибридной силовой установкой за минимум $37 тысяч каждая. Общая рыночная стоимость четырех — от $141 тысяч.

Накануне Нового года автопарк семьи Мамояна также пополнился премиальным микроавтобусом Mercedes-Benz V300D. Цены на новые такие стартуют с $118 тыс.

Также журналисты зафиксировали свежий Mercedes-Benz S400L, оформленный в мае прошлого года на женщину с фамилией Мамоян. Им пользуется мужчина, которого журналисты неоднократно замечали в местах пребывания Суто Мамояна. Такой Mercedes стоит от $136 тысяч.

На ту же женщину в августе оформили Mercedes-Maybach S680 2021-го года выпуска. Цены на эту модель стартуют от $260 тысяч. В этой машине также зафиксировали упомянутого выше мужчину из окружения Мамояна.

Еще один Mercedes в семье Мамояна, приобретенный в октябре 2022-го года — новенький G63 AMG стоимостью минимум $225 тысяч. Он оформлен на мужчину по имени Синот Мамоян. Журналисты фиксировали за рулем этого авто все того же водителя.

Bihus сообщает, что согласно последней поданной Мамояном декларации (за 2020-й год,) нардеп проживал в квартире дяди, а также имеет две квартиры площадью 125 м. кв каждая, подаренные мамой. Задекларированная стоимость каждой — 500 тыс. грн.

Однако журналисты зафиксировали выезды нардепа из домовладения на левом берегу Киева. Это территория общей площадью 132 сотки. Земля с 2014-го года принадлежит родителям нардепа. Там же на них оформлены «садовые дома» площадью 110 и 270 м. кв (по документам).

Журналисты сообщают, что на самом деле на территории расположены два больших имения, несколько гаражей на десяток авто, фонтаны, беседка, гостевой и двухэтажный сторожевой дома.

Через дорогу расположен еще один особняк на участке 48 соток. Земля принадлежит двум кузенам нардепа, а на одного из них записан «садовый дом» площадью 134 м.кв.

По приблизительным оценкам Bihus.info, общая рыночная стоимость участков родителей и кузенов Мамояна составляет $480 тысяч, а стоимость одного из трех домов может достигать $1 000 000.