У НАБУ новый директор: какие красные линии могут показать, что с бюро что-то не так — Сытник 10 марта, 16:16 Сытник: Точно знаю, что попытки взять под контроль НАБУ будут (Фото:Офис генерального прокурора / Facebook)

Главной опасностью для Национального антикоррупционного бюро после назначения нового руководителя Семена Кривоноса станет попытка лишить орган независимости и разрушить его кадровый скелет. Такое мнение в интервью Radio NV высказал первый директор НАБУ (2015−2022) Артем Сытник.



По его убеждению, существует несколько красных линий, пересечение которых будет означать, что с НАБУ не все хорошо.

Первая из них — давление на «костяк» бюро, то есть детективов, набранных еще после первого конкурса.

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«Они почти все потом стали руководителями, многие ушли в другие органы работать. Но сейчас это как раз та основа, которая представляет собой скелет НАБУ. Если эту основу начнут сразу качать путем искусственного изменения структуры, вывода этих людей за штат (таковы популярные методы в других органах), очевидно, что будет попытка превратить НАБУ в зависимый, подконтрольный кому-то орган», — сказал Сытник.

Маркером может служить и чрезмерная активность в назначении заместителей директора, считает он.

«Директор бюро очень ограничен в назначениях. Назначения касаются только заместителей, а вакансий на сегодняшний день нет. Конечно, руководитель НАБУ может сделать себе и десять заместителей, но это опять же будет выглядеть не совсем понятно. В чем необходимость, когда коллектив справлялся с двумя заместителями, тем более, без руководителя НАБУ?» — объяснил эксдиректор свою позицию.

Еще одна красная линия — вероятная попытка нивелировать открытый конкурс, по итогам которого проходят назначения на должности, в том числе начальников отделов и управлений.

«Есть представители общественного сектора, которые очень пристально за этим наблюдают. Поэтому, если будут какие-то явные проталкивания кандидатов, которые не отвечают по своим качествам возможности работать в НАБУ, это также будет заметно. Думаю, мы сразу прочитаем об этом в средствах массовой информации», — отметил Сытник.

Способом давления на НАБУ в прошлые годы было также использование правоохранительной системы для противодействия расследованиям, которые проводили детективы бюро, напомнил он.

«Я точно знаю, что попытки взятия под контроль НАБУ будут, потому что сейчас я не вижу готовности к присутствию в стране независимого органа. Будут ли это удачные попытки? Надеюсь, что нет. Надеюсь, что новый директор осознает эти вызовы и то, что это будет конец репутации, как его личной, так и того органа, который сейчас он возглавляет», — резюмировал экс-руководитель Антикоррупционного бюро.

6 марта Кабмин назначил нового директора Национального антикоррупционного бюро. Им стал Семен Кривонос.

С апреля 2022 года НАБУ работало без постоянного руководителя по окончании полномочий бывшего главы ведомства Артема Сытника.