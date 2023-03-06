Новоназначенный директор НАБУ Кривонос назвал свою цель на посту, в ЦПК заявили о его связях с заместителем Ермака 6 марта, 15:38 Семен Кривонос назначен новым директором НАБУ (Фото:Скриншот видео Семен Кривонос/Facebook)

Новоназначенный директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос заявил, что будет открытым для гражданского общества и приложит усилия для развития институции. В ЦПК заявили о его связях с заместителем главы Офиса президента.

В своем обращении после назначения на пост Кривонос отметил, что будет считать основным показателем эффективности своей работы, если «каждый коррупционер прежде чем подумать о том, чтобы совершить коррупционное преступление, будет бояться Бога, народа Украины и НАБУ».

Видео дня

«Я буду оставаться открытым для гражданского общества, журналистов, профессиональных организаций, журналистов, международных партнеров. Для меня честь иметь возможность работать с профессиональной и слаженной командой НАБУ. Приложу усилия для сохранения независимости и развития институции», — заверил он.

В то же время, в Центре противодействия коррупции отметили, что у новоназначенного директора НАБУ нет опыта расследования коррупции и есть связи с заместителем главы ОП Алексеем Кулебой.

Там утверждают, что супруга Кривоноса Галина Польшинская была начальником отдела обеспечения первого заместителя главы КГГА, когда им был Кулеба.

Также у Кривоноса есть связи с бывшим бизнес-партнером Кулебы по ООО Аспер Эстейт Тимуром Ткаченко. В декларации за 2018 год Ткаченко указывал, что пользуется квартирой жены Кривоноса в Киеве.

В ЦПК также рассказали, что в декларациях Кривоноса указано, что с 1 января 2018 года у него в пользовании находится Audi Q5 2012 года выпуска, владелицей которого является жена Ткаченко. В декларации за 2019 год Кривонос уже не указывает владельцев машины.

Активисты напомнили, что Ткаченко и Кулеба недавно руководили департаментом благоустройства КГГА. Когда в 2021 году Кулеба был повышен с должности главы департамента до заместителя главы КГГА, подразделение возглавил первый зам и экспортер Ткаченко.

«Что с этим делать? Для нас в ГПК это повод и дальше тщательно мониторить работу НАБУ. И если мы хоть где-нибудь увидим намек на руку Офиса президента — будем бить как по этой руке, так и по той, что будет к ней тянуться. Уверены, что новый директор это прекрасно осознает», — резюмировали там.

6 марта Кабмин назначил нового директора Национального антикоррупционного бюро. Им стал Семен Кривонос.

С апреля 2022 года НАБУ работало без постоянного руководителя из-за окончании полномочия бывшего главы ведомства Артема Сытника.

Украина пообещала МВФ и ЕС избрать главу НАБУ до апреля 2023 года.