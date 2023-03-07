Избран Кабмином. Что не так с новым директором НАБУ Семеном Кривоносом и станет ли это угрозой — анализ NV 7 марта, 11:52 Эксклюзив NV Правительство 6 марта назначило Семена Кривоноса директором НАБУ (Фото:Коллаж НВ)

Как новоизбранный руководитель Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос связан с Офисом президента и что о нем думает его предшественник Артем Сытник.

6 марта Кабмин назначил юриста Семена Кривоноса на уже почти год свободную должность директора НАБУ — ключевого института, который должен расследовать коррупцию самого высокого уровня. И хотя нового руководителя назначили из трех финалистов, избранных конкурсной комиссией в ходе многоэтапного отбора, общественные активисты и профильные эксперты сомневаются в его независимости от власти.

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В целом к Кривоносу озвучивают сегодня две основные претензии. Первая — приближенность к Алексею Кулебе, заместителю Андрея Ермака, руководителю Офиса президента (ОП). В частности, супруга новоизбранного руководителя Бюро работала вместе с Кулебой, когда тот занимал должность в столичной горгосадминистрации (КГГА). Вторая претензия — отсутствие опыта расследования коррупционных дел.



Оксана Щербан, эксперт Центра противодействия коррупции (ЦПК), объяснила NV: отсутствие такого опыта не стало проблемой в ходе конкурсного отбора директора, потому что этого не требует закон. Последний описывает более широкие рамки: опыт управления и работы в области права.



Поэтому именно политические связи являются главной проблемой Кривоноса, считает специалист. «На собеседовании он подтвердил, что знаком с Кулебой, — объяснила Щербан. — Значит ли это прямо, что он человек ОП будет абсолютно лояльным? Пока что говорить рано на 100%. Но точно такая история создает риск для деятельности НАБУ».



Кроме того, Кривонос до избрания директором Бюро возглавлял Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины (ГИАМ). А на эту должность, по словам Щербана, выбирает Конкурсная комиссия высшего корпуса государственной службы, которая во многих случаях проводила ручной отбор.



В конце концов, в 2021 году тогда еще украинский политик Михаил Саакашвили писал, что на должность главы ДИАМа Кривоноса полностью поддержал Ермак.



«Поэтому эти политические связи он в дальнейшем может использовать и в должности директора Бюро, — считает эксперт ЦПК. — Он из всех кандидатов [на должность директора НАБУ] наиболее публичный и известный человек, не чуждый в политических кругах и среди политических элит нашей страны».



Артем Сытник, бывший директор НАБУ, а сегодня — заместитель председателя НАПК, считает, что сейчас еще рано делать выводы о Кривоносе. В комментарии NV он отметил, что есть два больших этапа, которые абсолютно не связаны между собой: первый — именно прохождение конкурса, и второй, самый важный — пребывание в должности.

