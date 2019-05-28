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Секретарь СНБО подтвердил исчезновение мониторов и серверов из ситуационной комнаты АП

Сегодня, 21:09
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Секретарь СНБО подтвердил исчезновение мониторов и серверов из ситуационной комнаты АП - фото

скрин видео Alex Danylyuk / facebook

Александр Данилюк показал пустые комнаты в АП

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что правоохранительные органы будут расследовать исчезновение техники из ситуационной комнаты Администрации президента Украины.

«Это ситуационная комната Администрации президента. Еще месяц назад она выглядела совершенно иначе. На этих стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам… Все было снято во время смены власти. Такая вышла цивилизованная передача власти», — рассказал он на видео, на котором продемонстрировал пустые помещения АП.

По словам Данилюка, в комнате остались только флаги, «под которыми принимались решения».

Секретарь СНБО добавил, что из соседней комнаты вывезли серверы, на которых хранились секретные данные.

«Возникает несколько вопросов… Что случилось с серверами, на которых хранилась секретная информация», — спросил Данилюк.

Напомним, что заместитель главы АП Руслан Рябошапка сообщил, что команда бывшего президента Петра Порошенко при уходе из АП не передала дела команде Владимира Зеленского.

По его словам, из ситуационной комнаты АП исчезли все мониторы, на которых могла храниться информация о внутренних совещаниях команды Порошенко.

Теги:   Петр Порошенко Владимир Зеленский Александр Данилюк Администрация президента Украины

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