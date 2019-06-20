Секретарь СНБО Данилюк возглавил Национальный координационный центр кибербезопасности Сегодня, 01:19 Цей матеріал також доступний українською Александр Данилюк / Facebook Александр Данилюк стал руководителем Наццентра кибербезопасности Александр Данилюк / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка руководителем Национального координационного центра кибербезопасности.

Указ № 415/2019 о назначении Данилюка опубликован на официальном сайте главы государства в среду, 19 июня.

«На замену статьи 2 указа президента Украины от 7 июня 2016 года № 242 О Национальном координационном центре кибербезопасности назначить Данилюка… руководителем Национального координационного центра кибербезопасности», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

