Сегодня нардеп Вилкул даст часовое интервью в прямом эфире Радио НВ

Народный депутат от Оппозиционного блока Александр Вилкул, обвиняемый в нанесении государству ущерба на сумму почти 6 млн грн, даст часовое интервью в эфире программы Новий вечір в прямом эфире Радио НВ.

Интервью начнется во вторник, 9 октября, в 18:00.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, во время руководства Днепропетровской облгосадминистрацией Вилкул незаконно передал в аренду несколько земельных участков и земли сельскохозяйственных дорог.

Регламентный комитет Верховной Рады уже одобрил голосование за привлечение Вилкула к ответственности и снятие с него депутатской неприкосновенности. Теперь слово за парламентом.

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Радиостанция вещает в 40 городах Украины, покрывая все областные центры страны и самые крупные районные. Запуск радиостанции стал новым этапом развития медиадома, который уже издает еженедельный журнал Новое Время и новостной сайт NV.ua. Радио НВ ежедневно транслирует разговорные и авторские программы с 7:00 до 22:00, чередуя их выпусками новостей каждые 20 минут. Во всех городах Радио НВ вещает на тех частотах, где раньше вещало радио Эра ФМ.