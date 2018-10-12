12 октября 2018, пятница

Сегодня люди понимают, что Порошенко продолжит руководить коррупцией в Украине следующие пять лет – Мишель Терещенко

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Мишель Терещенко уверен, что пройдет во второй тур президентских выборов в Украине
Фото: Наталья Кравчук / НВ

Мишель Терещенко уверен, что пройдет во второй тур президентских выборов в Украине

Мишель Терещенко, экс-мэр Глухова, который недавно сложил полномочия и заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины, в интервью журналу Новое Время заявил, что Петра Порошенко на следующих президентских выборах поддержит гораздо меньше избирателей, чем на предыдущих.

"Мы не в ситуации пятилетней давности, когда Петр Порошенко получил 60 % доверия уже в первом туре. Сегодня люди понимают, кто такой Порошенко, и знают, что он продолжит руководить коррупцией в Украине следующие пять лет", - сказал Терещенко.

По мнению экс-мэра Глухова, во второй тур президентских выборов он сам точно пройдет.

"Я уверен, что буду во втором туре. В нынешней ситуации недоверия в стране тот, кто наберет больше 12 % в первом туре, имеет все шансы на второй", - заявил он.

60-летний Мишель Терещенко - французский бизнесмен и потомок известного рода украинских предпринимателей и меценатов - отказался от французского гражданства в пользу украинского. 21 марта 2015 года президент Петр Порошенко вручил Терещенко паспорт гражданина Украины. 26 октября 2015 года он выиграл выборы в Глухове набрав почти 70% голосов.

Читайте также: 

27 сентября он заявил о решении досрочно сложить полномочия городского головы. По его словам, на сессию горсовета в этот день, на которой должны были рассматривать в том числе бюджет, пришли только два депутата. По его мнению, "это саботаж", но причиной решения уйти с должности стала "не только сегодняшняя ситуация".

1 октября Терещенко заявил о решении баллотироваться на пост президента Украины. Он объяснил, что принят это решение, так как среди нынешних кандидатов в президенты не видит ни у кого политической воли для изменения страны и борьбы с коррупцией.

Читайте полный текст интервью с Мишелем Терещенко в свежем номере журнала Новое Время - №37 от 11 октября 2018 года

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове