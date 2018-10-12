Сегодня люди понимают, что Порошенко продолжит руководить коррупцией в Украине следующие пять лет – Мишель Терещенко

Мишель Терещенко уверен, что пройдет во второй тур президентских выборов в Украине

Мишель Терещенко, экс-мэр Глухова, который недавно сложил полномочия и заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины, в интервью журналу Новое Время заявил, что Петра Порошенко на следующих президентских выборах поддержит гораздо меньше избирателей, чем на предыдущих.

"Мы не в ситуации пятилетней давности, когда Петр Порошенко получил 60 % доверия уже в первом туре. Сегодня люди понимают, кто такой Порошенко, и знают, что он продолжит руководить коррупцией в Украине следующие пять лет", - сказал Терещенко.

По мнению экс-мэра Глухова, во второй тур президентских выборов он сам точно пройдет.

"Я уверен, что буду во втором туре. В нынешней ситуации недоверия в стране тот, кто наберет больше 12 % в первом туре, имеет все шансы на второй", - заявил он.

60-летний Мишель Терещенко - французский бизнесмен и потомок известного рода украинских предпринимателей и меценатов - отказался от французского гражданства в пользу украинского. 21 марта 2015 года президент Петр Порошенко вручил Терещенко паспорт гражданина Украины. 26 октября 2015 года он выиграл выборы в Глухове набрав почти 70% голосов.

Читайте также:

27 сентября он заявил о решении досрочно сложить полномочия городского головы. По его словам, на сессию горсовета в этот день, на которой должны были рассматривать в том числе бюджет, пришли только два депутата. По его мнению, "это саботаж", но причиной решения уйти с должности стала "не только сегодняшняя ситуация".

1 октября Терещенко заявил о решении баллотироваться на пост президента Украины. Он объяснил, что принят это решение, так как среди нынешних кандидатов в президенты не видит ни у кого политической воли для изменения страны и борьбы с коррупцией.

Читайте полный текст интервью с Мишелем Терещенко в свежем номере журнала Новое Время - №37 от 11 октября 2018 года