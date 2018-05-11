Сегодня гостем программы Підсумки тижня на Радио НВ станет главный военный прокурор Матиос

Сегодня, 11 мая, в 17:00 гостем прямого эфира итоговой программы недели на Радио НВ, которую ведет главный редактор радиостанции Валерий Калныш, станет главный военный прокурор Украины, заместитель Генерального прокурора Анатолий Матиос.

Среди тем, которые будут обсуждаться в студии - последствия смены режима АТО на Операцию объединенных сил, стратегическое видение деоккупации Крыма и Донбасса, боевые и небоевые потери в украинской армии и много другое.

Ток-шоу Валерия Калныша Підсумки тижня выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу с 17:00 до 19:00.

В предыдущих выпусках ток-шоу гостями в студии были, в частности, премьер-министр Владимир Гройсман, мэр Киева Виталий Кличко, лидер Батьківщини Юлия Тимошенко.

Первая украинская общенациональная радиостанция разговорного формата Радио НВ запустилась 12 марта.

Радиостанция вещает в 40 городах Украины, покрывая все областные центры страны и самые крупные районные. Запуск радиостанции стал новым этапом развития медиадома, который уже издает еженедельный журнал Новое Время и новостной сайт NV.ua. Радио НВ ежедневно транслирует разговорные и авторские программы с 7:00 до 22:00, чередуя их выпусками новостей каждые 20 минут. Во всех городах Радио НВ вещает на тех частотах, где раньше вещало радио Эра ФМ.

Где вещает Радио НВ