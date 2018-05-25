25 мая 2018, пятница

Сегодня гостем программы Підсумки тижня на Радио НВ станет Анатолий Гриценко

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Анатолий Гриценко ответит на вопросы главного редактора Радио НВ Валерия Калныша
Фото: Анатолій Гриценко via Facebook

Анатолий Гриценко ответит на вопросы главного редактора Радио НВ Валерия Калныша

Сегодня, 25 мая, в 18:00 гостем прямого эфира итоговой программы недели на Радио НВ, которую ведет главный редактор радиостанции Валерий Калныш, станет лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко.

Ток-шоу Валерия Калныша Підсумки тижня выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу с 17:00 до 19:00.  

В предыдущих выпусках ток-шоу гостями в студии были, в частности, премьер-министр Владимир Гройсман, мэр Киева Виталий Кличко, лидер Батьківщини Юлия Тимошенко, главный военный прокурор Анатолий Матиос. 

Первая украинская общенациональная радиостанция разговорного формата Радио НВ запустилась 12 марта.

Радиостанция вещает в 40 городах Украины, покрывая все областные центры страны и самые крупные районные. Запуск радиостанции стал новым этапом развития медиадома, который уже издает еженедельный журнал Новое Время и новостной сайт NV.ua. Радио НВ ежедневно транслирует разговорные и авторские программы с 7:00 до 22:00, чередуя их выпусками новостей каждые 20 минут. Во всех городах Радио НВ вещает на тех частотах, где раньше вещало радио Эра ФМ.

 

Где вещает Радио НВ

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