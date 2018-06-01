01 июня 2018, пятница

Сегодня гостем программы Час відповідати на Радио НВ станет Юрий Луценко

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко
Фото: Юрій Луценко via Facebook

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко

Сегодня, 1 июня, в 20:00 гостем прямого эфира программы Час відповідати на Радио НВ, которую ведет главный редактор радиостанции Валерий Калныш, станет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Программа Час відповідати выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу с 20:00 до 21:00.  

Ранее гостями Радио НВ были, в частности, премьер-министр Владимир Гройсман, мэр Киева Виталий Кличко, лидер Батьківщини Юлия Тимошенко, главный военный прокурор Анатолий Матиос, лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко. 

Первая украинская общенациональная радиостанция разговорного формата Радио НВ запустилась 12 марта.

Радиостанция вещает в 40 городах Украины, покрывая все областные центры страны и самые крупные районные. Запуск радиостанции стал новым этапом развития медиадома, который уже издает еженедельный журнал Новое Время и новостной сайт NV.ua. Радио НВ ежедневно транслирует разговорные и авторские программы с 7:00 до 22:00, чередуя их выпусками новостей каждые 20 минут. Во всех городах Радио НВ вещает на тех частотах, где раньше вещало радио Эра ФМ.

 

Где вещает Радио НВ

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