Сделка со следствием. Экс-нардеп Шепелев заявил о готовности признать свою вину

На сделку со следствием Шепелева побудило недовольство условиями содержания

Подозреваемый в целом ряде тяжких преступлений бывший народный депутат (Батькивщина) Александр Шепелев согласился на сделку со следствием.

Об этом со ссылкой на его адвоката Андрея Цыганкова передает ТСН.

По словам защитника, он уже подготовил соответствующее ходатайство.

В нем утверждается, что пойти на сделку со следствием Шепелева побудили "созданные ужасные условия его содержания под стражей" и "ухудшение здоровья".

"Подтверждаю желание Шепелева А.А. в связи с невозможностью дальнейшего нахождения в указанных выше условиях обратиться к суду с настоятельной просьбой предоставить возможность общения с прокурорами... с целью согласования поводов, условий и оснований заключения сделки со следствием о признании вины", - говорится в ходатайстве.

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд оставил Шепелева под стражей.

Напомним, бывшего нардепа подозревают в ряде тяжких преступлений, в том числе в убийстве и государственной измене.

При задержании Шепелева правоохранители обнаружили у него "удостоверение" так называемого "министерства госбезопасности ДНР".