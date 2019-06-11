Александр Пасховер
Что не так с кулинарной библией СССР?
Гордон Браун
Есть ли жизнь после Brexit?
Андрей Смирнов
Слуга народа и Голос растут
Иван Верстюк
Другая Америка
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Сделаем все: Вакарчук и Голос будут добиваться отмены мажоритарки

Сегодня, 07:32
Цей матеріал також доступний українською
Сделаем все: Вакарчук и Голос будут добиваться отмены мажоритарки - фото

Gleb Garanich/Reuters

Вакарчук назвал мажоритарную систему «рассадником тотальной безответственности»

Музыкант и лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что его политсила в случае прохождения в Верховную Раду будет добиваться отмены мажоритарной избирательной системы.

В эфире телеканала ICTV Вакарчук выразил уверенность, что действующий закон о выборах будет изменен.

«Партия Голос сделает все, как только придет к власти, чтобы мажоритарка как позорное явление исчезла навсегда из истории. Я считаю, что и сегодня нынешняя власть, в том числе президент, должен был сделать все для того, чтобы этот парламент заставить отменить этот закон. Потому что это коррупция, это рассадник тотальной безответственности», — заявил он.

Напомним, 8 июня в помещении Национального музея истории Украины прошла официальная часть съезда политической партии Голос, в рамках которого были приняты пять протокольных решений.

Среди них — решения об участии партии в парламентских выборах 2019 года, об утверждении программы партии, об утверждении избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Читайте также:
 Вакарчук и его команда. Чем известны участники первой десятки партии Голос

Теги:   Верховная Рада Партия Голос Святослав Вакарчук

Спецтема   Выборы в Раду

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Страны

Сегодня, 03:57

img
Джон Керри заявил, что не будет участвовать в выборах президента США 2020 года
Политика

Вчера, 19:58

img
Что бы сейчас не сделал Зеленский, все будет воспринято положительно — Любомир Мысив
Страны

Вчера, 13:52

img
Правительственный кризис в Молдове: два Кабмина провели параллельные заседания

ТОП 3

Политика

9 июня, 16:57

img
Первые 100 человек из списка президентской партии Слуга народа — перечень всех кандидатов
18400
Политика

9 июня, 12:51

img
Партия Слуга народа представила первую двадцатку списка на выборах в Раду
12898
Политика

9 июня, 13:54

img
Зеленский покинул съезд своей партии на гольфкаре — видео
10641

Новости Одессы

img
Президент распорядился немедленно создать госкомиссию по расследованию пожара в одесской психиатрической больнице
img
"Китайская стена": парк в центре Одессы поделили забором и ограничили вход (фото)
img
Страшный пожар в одесской психиатрической больнице: горело ветеранское отделение, погибли пациенты и медсестра (обновляется, фото, видео)