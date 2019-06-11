Сделаем все: Вакарчук и Голос будут добиваться отмены мажоритарки Сегодня, 07:32 Цей матеріал також доступний українською Gleb Garanich/Reuters Вакарчук назвал мажоритарную систему «рассадником тотальной безответственности» Gleb Garanich/Reuters

Музыкант и лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что его политсила в случае прохождения в Верховную Раду будет добиваться отмены мажоритарной избирательной системы.

В эфире телеканала ICTV Вакарчук выразил уверенность, что действующий закон о выборах будет изменен.



«Партия Голос сделает все, как только придет к власти, чтобы мажоритарка как позорное явление исчезла навсегда из истории. Я считаю, что и сегодня нынешняя власть, в том числе президент, должен был сделать все для того, чтобы этот парламент заставить отменить этот закон. Потому что это коррупция, это рассадник тотальной безответственности», — заявил он.

Напомним, 8 июня в помещении Национального музея истории Украины прошла официальная часть съезда политической партии Голос, в рамках которого были приняты пять протокольных решений.

Среди них — решения об участии партии в парламентских выборах 2019 года, об утверждении программы партии, об утверждении избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

