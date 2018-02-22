Счета Сергея Клюева в ЕС не будут разморожены, несмотря на снятие санкций

Счета Сергея Клюева пока не будут разморожены

Несмотря на решение суда ЕС об аннулировании санкций против украинского народного депутата Сергея Клюева, его счета пока не будут разморожены.

Как сообщает DW, суд постановил сначала дождаться, пока истечет срок подачи апелляции.

Будет ли оспаривать Европейский Совет снятия санкций против Сергея Клюева, спикеры ведомства не рассказали.

Однако такое обжалование не имеет особого смысла, учитывая то, что санкции истекают 6 марта.

"Европейские институты изучат все имеющиеся варианты юридических действий и в подходящий момент примут решение относительно дальнейших действий", - отметил в ответе на запрос DW представитель Совета ЕС.

Напомним, 21 февраля Суд Европейского Союза аннулировал решение Совета ЕС от марта 2017 по санкциям, которые были наложены на украинского депутата Сергея Клюева и действуют до марта этого года.

Сергей Клюев с июня 2015 года находится в розыске СБУ.

В декабре 2015 года в Верховную Раду поступило представление тогдашнего генерального прокурора Украины Виктора Шокина на задержание и арест народного депутата Сергея Клюева.

Объявленный в розыск Сергей Клюев остается народным депутатом Украины.